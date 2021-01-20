春运即将开启，这些宝宝零食可以安排起来了！

春运即将开始，漫长的回家路，家长朋友们除了要做好卫生防疫工作外，还要照顾好小孩子的情绪。其中，准备一些零食就是很好的选择。

可是市面上的零食多种多样，哪些适合宝宝吃呢？下面就给大家一一梳理，对照着买起来吧~

√ 春运路上的健康零食排



下面这些健康零食可以安排起来啦，解馋的同时又能补充营养，赶紧来看都有哪些：

1.新鲜的蔬菜水果

蔬菜水果中含有大量维生素、微量元素、消化酶、膳食纤维和消化酶，非常适合给宝宝吃。在旅途中，如果宝宝不肯喝水，大家可也以给他吃点水果，不仅能补水，还能维持正常的新陈代谢。

出门前，可以将水果洗干净分装入袋，这样既方便又卫生。如果宝宝咀嚼能力还没有发育成熟，建议大家把水果切成小块放在密封的餐盒中，方便宝宝抓起来吃。

2.自制饮品

很多宝宝不喜欢喝白开水，大家可以给他喝自制饮品。

用辅食机将新鲜的果蔬榨汁，或者做点豆浆带上车喝，宝宝会很容易接受。还可以准备麦冬、红枣、桂圆、枸杞等干货，搭配分装好放在包里。在旅途过程中用开水一泡就是一壶清甜可口的饮料，宝宝喝了不但能解渴，还能保护肠胃，这可比雪碧可乐要健康得多！

3.健康糕点

宝宝新陈代谢旺盛，饿得快，两餐之间最好给他吃点零食垫垫饥。小餐包、切片吐司都很不错，非常适合给两岁左右的宝宝食用。宝宝大于两岁，还可以给他吃全麦面包或杂粮面包，以补充B族维生素和膳食纤维。

与饼干薯片相比，这些糕点更健康，美味抗饿还不会上火。

4.乳制品

想要给宝宝补钙，除了让他喝牛奶外，还可以给他喝酸奶、吃奶酪。宝宝吃乳制品，不但可以饱腹，还能解馋。

酸奶喝起来酸甜可口，深受大人和孩子的喜爱。而且，酸奶中不仅含有大量易于消化吸收的蛋白质和脂肪，还含有多种维生素、益生菌和微量元素，对调理宝宝肠道健康很有帮助。

需要提醒大家注意的是，给宝宝喝酸奶应选择凝固型酸奶，不要购买含奶少含糖高的乳酸菌饮料或AD钙奶等。

× 这些零食不宜给宝宝吃，快拉黑

以下这些零食对宝宝健康不利，千万不要买~

1.凤爪

凤爪吃起来香辣爽口，深受旅客的欢迎。坐车途中，打开一包凤爪啃一啃，那口感真爽！但如果带宝宝出门，大家可不能这么干！

市面上的凤爪，在生产过程中大多使用了野山椒、泡椒等辣度相对较高的辣椒，因此口感十分辣。凤爪的辣味过于强烈，宝宝可承受不住，容易引起腹泻、腹痛等不适。

另外，凤爪的制作工艺让人十分忧心，还记得用双氧水浸泡鸡爪的新闻吗？

2.巧克力

说到零食，很多人都会备上一块巧克力。

巧克力确实能够促进脑部血液循环，起到振奋情绪和提神醒脑的效果。但如果宝宝吃巧克力过多，会导致中枢神经异常兴奋，烦躁不安。宝宝兴奋过度，不睡觉，受罪的可是大人！所以还是不要给宝宝吃了~

另外，巧克力是高热量食物，而且含有大量脂肪，宝宝吃得过量会有饱腹感，到了饭点吃不下饭，妨碍正常的营养摄取，不利于身体的正常发育。

3.腌渍食品

有人认为，如果发生晕机晕车晕船，吃话梅这类腌渍食品可以缓解。其实，这种观点是没有科学依据的。

这类腌渍食品要不就是加了大量盐，口感偏咸；要不就是用了很多糖精，口感偏甜。不管是哪一种，大家都不能给宝宝吃。经常吃这些食品，除了会让肠胃感到不舒服外，还会引发肾脏、肝脏等代谢器官问题，同时还会影响宝宝正常的智力发育。

4.薯片

薯片吃起来很香脆，不管大人小孩都喜欢。候车无聊时，抓几片放嘴里，过过瘾。但薯片中含有的成分对身体健康不利，并不是好选择。

薯片是一种油炸食品，吃多了容易上火。旅途中宝宝身体水分流失较大，吃薯片等于是在“火上浇油”，容易让身体感觉不适。再说，薯片在生产过程中添加了氢化的起酥油或氢化油（也就是反式脂肪酸），会导致体内胆固醇上升，危害身体健康。

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