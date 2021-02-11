年夜饭再好吃，这些食物孕妈要忌口~

对于女性而言，怀孕并不是一件容易的事。为了胎宝宝健康成长，准妈妈在孕期需要注意很多，其中饮食就是其中关键一项。今天就会吃上年夜饭啦，美味的菜肴虽然诱人，但有些事物准妈妈还是要忌口的，我们一起来看看：

哪些食物会不利胎儿发育？

孕期要注意饮食均衡。不能挑食，偏食。同时，大家要了解食物的营养价值，比如有些食物不利胎儿发育，准妈妈要少吃。那么什么食物不利胎儿发育呢？

1.高糖食物

很多准妈妈喜欢吃甜品，但为了胎儿的健康少吃为妙。高糖食物如饼干、蛋糕等如果摄入过多，准妈妈容易发胖，而且高糖食物还会给准妈妈肝脏带来负担，引发相关的疾病。另外，准妈妈如果多吃高糖食物，宝宝出现畸形或者先天肥胖的概率会比较高。

2.高脂肪食物

奶油、肥肉、花生等类高脂肪食物，准妈妈不宜多吃。这类食物摄入过多，不但容易导致准妈妈体内胆固醇升高，还不利胎儿正常发育。

准妈妈其他注意事项

1.睡姿

准妈妈的睡姿很重要，它会影响到胎儿的正常发育。对一般人来说，我们可以采取任意的睡姿，比如左侧卧、右侧卧、仰卧等。由于心脏位于身体左侧，很多人会采取右侧卧睡姿。可准妈妈和一般人不同，她们采取左侧卧的方式反而更好。

怀孕期间，准妈妈子宫会变大同时受到附近组织器官的挤压，子宫会往右旋转。子宫右转不仅会影响到提供营养的血管，还会影响供氧系统的正常运转，甚至有可能导致胎儿缺氧。如果准妈妈采取左卧睡姿，则可以减轻子宫右转的程度，有利胎儿发育。

2.护肤

准妈妈可以护肤吗？这可能是很多准妈妈都关心的问题。其实，准妈妈是可以护肤的，但尽量不要化妆。护肤时，选择护肤品也要注意，要选择准妈妈可使用的不含铅、汞、铜、激素的安全的护肤品，而且护肤品的成分尽量要以天然原料为主。

总之，孕期是特殊时期，准妈妈们需要注意的事项比较多，千万不可粗心大意！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)