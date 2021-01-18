想要生得快，孕后期这几种食物要少碰！

临近分娩，准妈妈在饮食上也要多加注意，否则将会影响以后分娩。到孕后期，准妈妈要尽量少吃下面这几种食物，赶紧来了解一下。

1.咸类食物

有的准妈妈喜欢吃咸类食物，比如咸鱼、咸肉。这些食物看上去很好吃但营养价值很低，在制作过程中会产生大量的亚硝酸铵，食用过量还容易引发癌症，对准妈妈胎儿健康都是不利的，因此准妈妈要少吃这类食物，饮食还是清淡的好。

2.甜品类食物

准妈妈都喜欢吃甜品。甜品虽然吃起来好吃，但里面含糖量高，食用过量对消化系统造成负担，引发妊娠糖尿病。摄糖过量还会降低准妈妈自身抵抗力，这对分娩很不利，甚至造成难产。因此为了胎儿自身健康，准妈妈还是不吃或少吃甜品类食物的好。

3.高脂肪类食物

部分准妈妈认为孕后期已经稳定，饮食上也不需要禁忌啥，其实不然。孕后期，虽然胎儿已经成型，但吃太多的高脂肪食物会造成大肠内的胆酸与中性胆固醇浓度增加，引发疾病。对准妈妈自身健康不利。

4.辛辣刺激类食物

有的人怀孕前就喜欢吃辛辣刺激性食物，怀孕后也还是吃，但这对胎儿健康很不利。这类食物对准妈妈身体会产生刺激，造成准妈妈排便不畅，严重的话还会造成粪梗阻。

5.长期吃素

有些准妈妈是素食主义者，但在怀孕后就不能总是吃素食。要知道总是吃素食会造成营养不均衡，影响胎儿正常发育，严重的话还会造成胎儿畸形，出生后存活率低。

准妈妈在怀孕要合理饮食，对于不能吃的食物要避免，这不仅为了自身健康，也是为了胎儿健康着想。

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