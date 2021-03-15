怀孕后，身体会发出这些信号，你都清楚吗？

如何快速知道自己是否怀孕？赶紧对比下面这些身体表现，如果你几乎全中，那么，恭喜你，你怀上啦！

1.乏力、恶心

很多女性受孕后会有早孕特征，比如会感觉恶心，会感觉乏力，有呕吐现象等。一些女性受孕后饮食习惯可能也会发生变化，比如喜欢吃辛辣或者酸的食物。

2.月经停止

如果女性近期有和男性同房的情况，且停经的天数达到半个月以上，就应引起重视，应及时到正规医院检查，以判断自己是否怀孕。

3.体温轻微升高

女性的例假时间到了，但是迟迟不来，而且好几个星期体温都比平时高，那就应该去医院检查，看看自己是不是怀孕了。

4.排尿次数比平时多

孕后，女性的子宫会压迫膀胱导致排尿次数增多。如果你最近一段时间内频繁上厕所，而且又感觉恶心、想吐，并且例假也没来，那么很可能是怀孕了。

5.早孕试纸呈现阳性

很多女性不知道自己是否怀孕，又不想去医院，这个时候可以用早孕试纸。早孕试纸价格低，准确率高，使用方便，大家可以用干净的杯子盛少许自己的尿液，然后按照要求把试纸有箭头的一端放入尿液中，几秒钟之后拿出试纸静待试纸上出现短线。如果试纸上出现了两条紫红色的短线，那就说明是怀孕了。

6.乳房变化

如果女性不知道自己是否怀孕，那么乳房也会给你一定的提醒。一般来说，女性怀孕2个月左右时，乳房会有麻、痒、胀等感觉，并且乳头和乳晕也会有变化，乳头颜色会加深，乳晕周围可能会有深褐色结节。

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