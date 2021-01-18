增强BB抵抗力，来学学聪明麻麻的做法

如何提高宝宝的抵抗力，免受疾病困扰？一起来看看聪明麻麻是怎么做的：

1.多给孩子晒太阳

平时没事的时候，麻麻可以带宝宝去户外晒晒太阳。经常晒太阳不仅可以促进VD的合成，帮助吸收钙，还能提高宝宝抵抗力，减少生病次数。麻麻在带宝宝出门时要选择好时间，不要选择阳光最强的时候，因为紫外线会伤害到宝宝皮肤。大家在带宝宝出门前做好防晒措施，最好选择下午阳光不是很强的时候出门。

2.多学习育儿知识

麻麻在家时可以多看些关于育儿类的书籍，了解怎么更好的照顾宝宝。在家没事时，可以多给宝宝按摩，刺激皮肤神经发育。多抚摸宝宝，这可以让宝宝睡得更好，身体发育也更好，抵抗力自然也就提高了。

3.坚持母乳喂养

母乳富含丰富的营养物质可以很好地提高宝宝抵抗力，避免细菌侵袭。对于母乳不足的麻麻，可以用母乳加奶粉方式喂养宝宝。6个月后，宝宝可以通过吃辅食来补充身体所需的营养。

4.利用辅食补充身体所需营养

6个月以后麻麻开始给宝宝添加辅食，这时候给宝宝吃的辅食不要放太多的调味品，以免影响宝宝味觉发育。添加辅食时需遵循从单一到多样，从稀释到粘稠，从简单到复杂。

宝宝还小，肠胃功能还没有发育完全，在添加辅食时需根据宝宝情况来，这样才能有利于宝宝消化功能发育。大家千万不要随意制作辅食，这样会伤害到孩子。

5.多带宝宝去户外走走

很多麻麻担心外面细菌多易造成宝宝生病，这种想法是错误的。若宝宝长时间待在空气不流通的屋内，反而容易生病。因此，如果你是出于疫情风险相对较低的区域，那么可以带宝宝去户外走走，呼吸新鲜空气，适当运动。这也能增强宝宝抵抗力。宝宝好奇心强，喜欢摸索，记得回到家做好清洁工作。

6.适当运动

适当运动不仅能促进宝宝身体发育，同时也能提高宝宝抵抗力。大家可以给宝宝玩些玩具或是适当练习抬头、爬行、站立、行走等，这些锻炼都能很好地提高宝宝抵抗力。

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