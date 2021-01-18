小家伙缺钙咋办？正确应对方法都在这

在孩子成长的过程中，钙起着重要的作用，充足的钙有利孩子成长。孩子缺钙会有很多影响，那么家长该怎么给孩子补钙呢？孩子补钙可以吃什么食物呢？让我们一起从下文了解！

孩子缺钙的危害

1.孩子身体抵抗力下降

孩子缺钙会导致身体抵抗力下降，所以孩子很容易患其它各种疾病。

2.影响孩子骨骼的生长

钙元素充足有利于孩子骨骼的发育。同理，如果孩子体内缺钙，孩子骨骼发育就会迟缓，导致其身材矮小。

3.影响孩子智力发育

孩子缺钙除了影响免疫力，影响骨骼发育外，还会影响孩子的智力发育。孩子缺钙，有可能会出现智力发育迟缓、记忆力下降等问题。

孩子缺钙如何应对？

既然孩子缺钙有这么多不利影响，那么家长们就应该采取措施积极应对，但具体该怎么办呢？

1.通过食物补钙

一般来说，很多孩子在成长的过程中可能会遇到缺钙的问题，但一般缺钙问题不会很严重，这个时候可以通过饮食来补钙。比如家长可以让孩子喝牛奶，牛奶不仅营养价值高，而且含有丰富的钙质、蛋白质和矿物质。孩子多喝牛奶有利补钙，有利促进骨骼和智力的发育；家长还可以让孩子多吃坚果类食物。这类食物同样含有钙，还含有微量元素和多种氨基酸，有利孩子补钙；另外，缺钙的孩子多吃绿叶食物也有益。很多绿叶食物不仅含有丰富的维生素，还含有丰富的钙，所以多吃绿叶食物，有利补钙，增强体质。

2.通过加强锻炼身体及晒太阳提升吸收

孩子缺钙光靠饮食也是不够的，孩子平时也需要多锻炼身体，提高自身免疫力。孩子还可以多晒太阳，生成VD，以进一步吸收钙。

3.及时就医

如果孩子缺钙问题比较严重，大家应带孩子及早就医，在专业医生的指导下服用恰当的药物进行补钙。

总之，孩子缺钙是很严重的问题，大家一定要家长重视起来。除此之外，大家还要采取相应的措施解决孩子缺钙的问题，可以通过食物、锻炼、晒太阳或者就医等方式解决问题。

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