培养娃的动手能力，这几招不用就亏了

在养育孩子时，很多家长忽视了最基本的动手能力的培养。其实，小朋友动手能力强，头脑更灵活。那么如何培养孩子的动手能力呢？赶紧来瞧一瞧吧~

1.让宝宝学会自理

很多父母喜欢帮宝宝把事情做好，这样不利于孩子成长哦~日常生活中，大家要让孩子学会自理，比如让孩子自己洗脸、自己吃饭等。这些行为能很好的锻炼宝宝动手能力，同时也能让孩子变得独立。

2.陪孩子一起做手工

3-4岁的宝宝虽然基本上可以生活自理，但是手指灵活性比较差，此时大家可以跟孩子一起完成简单的手工制作，比如折飞机、剪窗花、玩积木等。这些活动除了可以培养孩子合作精神，加强亲子之间的感情交流外，还可以培养孩子动手能力。

3.让孩子玩益智类玩具

益智类玩具在开发大脑的同时也可以很好培养孩子动手能力。大家可以根据宝宝喜好给他们准备不同类型的玩具。比如积木、拼图等。这些益智类玩具可以很好的锻炼宝宝的判断能力以及辨别能力。在拼图过程中，也锻炼了宝宝手部的灵活性。

4.给予孩子适当的鼓励

一开始孩子动手能力弱，难免会犯错。此时大家要做的不是责怪孩子，而是应该鼓励孩子，使其对这类事情产生兴趣。动手能力的培养本来就需要时间，父母要给孩子足够的时间，多鼓励孩子自己动手。

5.让孩子一起准备晚餐

很多父母认为孩子太小，厨房不安全，不让孩子进厨房。但厨房恰恰是培养孩子动手能力最好的地方。不妨让孩子跟自己一起洗菜、淘米，享受做饭的乐趣。

想要孩子动手能力强就要从小开始培养，从小事抓起，试着让孩子自己做些力所能及的事情。记住，大家要多鼓励哦~

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