戴帽子的季节来了，但是这几种并不适合宝宝！

戴帽子的季节又来了！很多家长都会给宝宝戴上一顶漂亮的帽子，不过给宝宝戴帽子可是有很多讲究的。今天这堂功课，各位家长朋友可要好好听哦~

这两种情况，不需要给宝宝戴帽子





有两种情况可以不用给宝宝戴帽子，一是房间里温度适中（有暖气），二是户外没有风且温度较高。

宝宝活泼好动，精力旺盛，并且他们的小脑袋是身体的主要散热部位，如果在以上两种环境下戴帽子，反而不利于热量散发。宝宝出汗后再摘掉帽子，这样反而容易受凉感冒。

如果你发现宝宝头上有白色脓顶、红色小疹子，有可能就是捂热导致的脓疱疹。

什么情况必须给宝宝戴帽子？

室内温度较低，或者室外刮风、天气寒冷时，大家一定要记得给宝宝戴上帽子。

通常而言，宝宝在室内是不用戴帽子的，但室内温度较低的话还是要戴。宝宝出门在外戴帽子，是为了防寒保暖。另外，在寒冷，有风沙的天气，给宝宝戴帽子不仅能保暖，还能避免寒风直吹头部。

给娃选帽子，这三种不要买

以下三种帽子有安全隐患，不建议大家买：

1.有金属或有扣子的帽子

宝宝不懂事，对帽子上的金属或扣子十分好奇。如果金属或扣子脱落被宝宝吞进肚子里，可就糟糕了。

2.化纤质地的帽子

动物毛皮、毛呢、化纤等材质的帽子有可能会引发宝宝过敏，不建议大家购买，有的人造革的帽子透气性不佳，同样不建议大家购买。

3.系带的帽子

帽子上有很长的绳子，宝宝玩耍时有可能缠住脖子造成窒息，造成生命危险。

给宝宝买帽子，这些要点需牢记

给宝宝购买帽子，大家需要注意以下几点：

1.款式要和季节相适应

冬天天气寒冷，大家要给宝宝买御寒性和保暖性好的帽子，比如毛线编织的帽子、针织帽等等。如果生活在北方严寒地区，建议购买可以保护耳朵和脸颊的帽子。

2.尺寸和头围相适应

一般而言，帽子的大小比宝宝的头围大1CM为好。帽子的尺寸稍微宽大一些，不仅可以避免帽子过紧影响宝宝脑袋的正常发育，还可以避免帽圈收缩后影响穿戴。

3.购买无毛边、无帽檐的帽子

给宝宝戴没有帽檐的帽子，这样不仅喂奶很方便，而且宝宝躺在床上或摇篮里不会影响到视野。有毛边的帽子容易掉毛，如果被宝宝吸入体内会影响到呼吸系统，引发疾病。

4.选择舒适轻盈的帽子

宝宝小脑袋皮肤娇嫩，对气温变化适应能力较弱，大家要给他购买手感柔软，材质轻盈，保温性和透气性好的帽子。如果帽子过硬、过重，不但让宝宝感觉难受，还可能会影响到大脑神经的正常发育。

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