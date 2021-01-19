宝宝鼻塞了？过来人教你快速解决方法

冬天天气寒冷，宝宝抵抗力差很容易感冒鼻塞。见孩子鼻塞，有的家长赶紧给孩子吃药解决，但俗话说“是药三分毒”，药物副作用不可小觑。今天，育姐就给大家分享不吃药也能解决孩子鼻塞的好方法，赶紧来学一下吧~

宝宝鼻塞很常见，别急着吃药

冬天是疾病的高发季节，宝宝感冒鼻塞并不少见。宝宝呼吸系统发育还不完善，鼻腔短小，鼻粘膜内血管较多，遭受外界刺激后容易发生充血肿胀，导致鼻腔内分泌物变多，进而出现鼻塞症状。

如果不是病毒性感冒引起的，就不要盲目喂药，只需让他多喝水，多测量体温，注意保持室内通风，过不了几天，宝宝就能好起来。宝宝经常感冒，主要原因还是是免疫力较差，特别是季节交替之时，日常生活中，大家要循序渐进慢慢增减衣服，不要增减过快。

宝宝鼻塞，三种方法可缓解不适

宝宝感冒鼻塞，该如何帮助他减轻不适症状呢？

1.蒸汽浴

把浴室的门关上，打开热水或淋浴，让宝宝在充满水蒸气的环境中待15分钟，可有效改善鼻塞症状。宝宝做完蒸汽浴后，大家一定要立即给他换上干爽的衣服。

如果想要更简便一些，也可以使用热敷法。将温热的毛巾放在宝宝囟门上捂一会，直至额头出细汗为止。

2.按摩

（1）变位法

宝宝鼻塞时常常会发生哭闹，大家要将他竖抱起来，使其快速进入睡眠状态。如果宝宝鼻塞情况较严重，可使用下面四个方法进行缓解：

方法一：用双手拇指分别按摩宝宝背部的肺俞穴和风门穴1分钟。

方法二：找到宝宝的曲池穴和合谷穴，用拇指先点后揉，分别按摩1-3分钟。

方法三：让宝宝保持仰卧，用双手拇指在他鼻翼两侧分别推20-30次，接着推印堂穴和攒竹穴，然后再向左右分抹额头，一直抹到太阳穴，最后用拇指按揉太阳穴。这样反复按摩几遍，以宝宝皮肤微微发红为度。

方法四：让宝宝趴着或者大人抱起宝宝，在手心蘸一点生姜汁，沿着宝宝脊椎两侧膀胱经，用力推搓背部和腰部，以宝宝皮肤变红发热为度。按摩时，大家要控制好力度，不要用力过猛。

（2）侧位按摩

宝宝左边鼻塞，就让他采用右侧卧姿；右侧鼻塞则反之。先用两根手指将宝宝鼻子夹住，按揉鼻子两侧的迎香穴1-2分钟，就可以有效缓解鼻塞。迎香穴的位置在面部鼻翼旁边大约1厘米的皱纹里（鼻翼外缘中点旁边，鼻唇沟中）

（3）鼻翼按摩

用双手拇指侧面在宝宝鼻翼两侧做交叉上下运动，然后将按摩产生的鼻涕水轻轻摁出。用棉签蘸取少量芝麻油或香油擦拭鼻腔，接着轻柔地将鼻涕摁出。最后，用干净的棉签蘸取蜂蜜涂抹在宝宝鼻腔里。这种方法对缓解宝宝鼻塞效果很不错。

3.小偏方

（1）葱丝热熏

宝宝伤风感冒后出现鼻塞症状，建议大家用葱白泡沸水给宝宝热熏，效果非常好。具体做法是把葱白切丝后放进开水中，趁热放在口鼻处热熏。

（2）姜末烫脚

宝宝感冒初期出现鼻塞症状，可在娃临睡前用微烫的姜末敷贴宝宝脚心，这样不仅能改善鼻塞，还能让感冒好得更快。

具体方法是，将姜切成丝，放在干锅里炒干水分，等炒出姜香味即可出锅。把炒好的姜丝装进一个纱布袋中，然后把装有姜丝的纱布袋贴在宝宝脚心。请注意，姜丝的热度不能过高，以免烫伤宝宝。

（3）盐水洗鼻

准备一杯凉的盐开水，把小棉签沾湿后给宝宝清理鼻腔。清理时，大家要保持动作轻柔。只要每天坚持清洗，鼻塞症状就会得到缓解。

以上三种方法可以有效缓解宝宝鼻塞，安全无害，大家可以放心给宝宝使用~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)