【育网辟谣】宝宝拉肚子，只靠按摩推拿就能治愈？

宝宝拉肚子是很常见的事，拉肚子不仅会导致宝宝肚子疼、肚子胀，时间久了还会引起食欲不振。随着小儿推拿的普及，部分妈妈认为，用双手按摩宝宝肚子就可以有效治愈拉肚子，但是这样真的有效果吗？本期《育网辟谣》带你探知真相！

话题PK

正方：按摩宝宝肚子可以有效治愈拉肚子和肚子疼

果果妈：我们家宝宝肚子疼或者拉肚子，我都会按摩宝宝的小肚子，很有效果的。

熙妈：宝宝平时吃的比较放心，拉肚子很可能是积食导致的，按摩按摩身体促进消化，就不会继续拉肚子了。

反方：按摩没法解决所有问题，还是需要用药物治疗

小俊俊：之前我家孩子拉肚子我也尝试过按摩，但是拉肚子有时候会伴有肚子疼、肚子胀，去按摩孩子的肚子他会不舒服，最后还是吃药有效。

琳琳妈：消化不好吃益生菌嘛，按摩什么的，家里人都不会，哪敢给孩子乱按。

开心妈妈：宝宝拉肚子首先就是预防脱水，其次是止泻，按摩感觉只能起到辅助的作用，还是得用药。

按摩宝宝腹部只能缓解拉肚子部分症状，必要时还是得靠药物治疗。

宝宝拉肚子原因有这些

造成宝宝拉肚子的原因有很多，分为外因与内因两大类。

外因主要有三个类型：湿热、寒邪入侵、细菌病毒感染。

湿热一般是由于天气炎热加上湿气重，湿与热合并入侵体内，在夏秋两季表现比较明显。

寒邪入侵一般是由于宝宝吃了生冷的食物，或者是肚子着凉，妈妈们要格外注意哦。

细菌病毒感染一般是由于饮食不洁导致，所以一定要注意环境卫生和饮食卫生。随着现代生活卫生水平的提高，因细菌病毒所引起的腹泻也渐渐减少。

内因也就是我们常说的脾虚，宝宝脾的运化功能尚未健全，如果吃了过多油腻的不易消化的食物，是很容易导致宝宝拉肚子的。

可以肯定的是，小儿推拿对于缓解拉肚子可以起到一定的作用，但是宝宝出现拉肚子情况后，单以小儿推拿治疗拉肚子，却不是科学之举。

宝宝拉肚子，到底该怎么护理和治疗？

宝宝拉肚子我们该如何科学地进行护理和治疗呢？

1.饮食

充足合理的营养摄入可以恢复宝宝因拉肚子而消耗的体力，同时有利于宝宝的肠道功能修复，从而对治疗拉肚子起到一定的积极作用。但是不同类型的拉肚子也需要不同的饮食策略：如果是急性腹泻，一定要忌油腻、生冷、刺激的食物，米汤和粥是不错的选择，这个时候也要停止辅食添加进行观察，因为腹泻很可能是辅食添加不当造成的；如果你的宝宝排便次数明显超过平日习惯的频率，而且超过两个月以上，那就很有可能是脾虚引起的慢性腹泻，这个时候建议妈妈们给宝宝选择一些健脾的食材，比如薏米、山药、山楂、白扁豆等。

2.按摩推拿

上文中也提到，小儿推拿可以缓解宝宝的拉肚子症状，爸爸妈妈也可以学习一些小儿推拿的手法，帮助宝宝缓解拉肚子带来的不适。

若宝宝拉肚子时伴随肚子疼、肚子胀，则建议避开腹部，可以选择揉龟骨、推上七节骨、往里推脾经这三种方法来缓解。但是家长们把握不好穴位，很难见效。如果想要采取推拿按摩的方法，还是建议带宝宝到正规的中医院让医生来操作。

3.口服

拉肚子时，宝宝体内的水和电解质会随大便和呕吐物一起排出体外，为避免情况严重造成宝宝身体脱水，家长一定要及时给宝宝补充水分。

如果宝宝拉肚子的情况比较严重，口服补液盐就是家长的好帮手了。它不但可以补充水分、电解质，还可以治疗急性腹泻。

宝宝拉肚子较为严重时，给宝宝止吐止泻就需要药物来帮忙了。目前常见的儿童止泻止吐药有蒙脱石散、益生菌等。

4.脐疗

上面介绍的都是口服药，但是原则上，给宝宝的治疗还是越安全越好，建议先用外用药，这个时候，我们的脐疗法就发挥作用啦。

我们只需将药物直接敷贴在神阙穴，也就是宝宝脐部，来治疗宝宝腹泻。肚脐是宝宝出生后最后闭合的地方，皮肤较薄，药物也更容易渗透。肚脐下有很多经络和大量微血管且临近脾胃，可以让药物直达肠道，不会加重宝宝肝肾负担。同时也能避免喂药噎呛风险，安全又方便。

综上所述，宝宝拉肚子不是只靠按摩推拿就能治愈的哦，妈妈们要懂得用科学的方法进行护理和治疗，尽早让宝宝摆脱拉肚子的烦恼。当然，平时也要做好防范工作，注意不要让宝宝吃生冷的食物、还要记得给宝宝健脾，最大程度上降低宝宝拉肚子的概率。

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