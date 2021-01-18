【育网辟谣】宝宝争做“汤达人”，营养全面吸收好？

宝宝肠胃娇弱，妈妈在饮食方面会非常小心。但很多看起来“理所当然”的喂养方法，实际上却并不那么科学，甚至会犯一些不易察觉的错误。本期《育网辟谣》为妈妈们总结了家长给宝宝补充营养的几个误区，各位妈妈快来看看自己有没有躺枪吧！

吃肉不如喝汤，宝宝需要多喝汤。在炖汤的过程中，食物中的营养会溶解在汤水里，汤就是食物的“精华”。我经常给我家宝宝熬骨头汤，看我家宝宝长得多好。

真相：

肉类食物由肌肉纤维组成，而大部分的肌肉纤维都不溶于水，只有少部分的可溶性肌浆蛋白会溶解在汤水中。煲了两个小时以上的汤，蛋白质含量仅为肉中的5%左右，还有95%的营养成分仍在肉渣中。

想给宝宝补充营养，一味喝汤并不科学。可以根据宝宝的长牙情况，切成薄肉片、小肉块蒸熟给宝宝吃，或在制作高汤后把肉挑出来制作肉泥、肉松等。一肉多吃，才是营养全面吸收的好方法。

宝宝不爱喝水，可以用果汁代替白开水给宝宝饮用。鲜榨果汁原料可控，没有添加剂，里面有很多来自于水果的营养物质。宝宝喜欢喝果汁，有营养又补充水分，以后要多给宝宝喝果汁。

真相：

水果的营养意义之一，就是提供摄取膳食纤维，丢了果肉的果汁，本质是加了维生素的糖水，膳食纤维含量微乎其微。长期摄入果汁，孩子会养成不良的口味偏差，甚至影响以后的生长发育。

为了健康起见，水果还是直接吃更营养，孩子应该要以补充白开水为主，果汁摄入量每天需控制在250毫升左右。

宝宝没有胃口，消化不良，可以多喝酸奶助消化。酸奶含有丰富的益生菌，可以促进消化，帮助宝宝更好地吸收营养。

真相：

规律的胃肠蠕动和消化酶是消化正常的基本要素，但酸奶本身并不能纠正身体不规律的胃肠运动，也不含消化酶，因此对于促消化并没有太大作用。

市售口感好的酸奶多含糖。宝宝吃饱后再喝这样的酸奶，不仅无益于宝宝肠胃消化，还会无形中摄入过多热量和糖分，造成宝宝肥胖。

Δ 营养小课堂

如何让宝宝摄入充足的营养？

1.有颜有色更可餐——食物“美丽外貌”的诱惑性

很多孩子不愿意吃饭，是因为饭菜颜色不够鲜艳或者形态不够好看，妈妈们可以学习一些可爱的便当制作方式，让餐桌变成孩子的乐园。同时在食物的色彩营养搭配方面要下功夫，让孩子可以摄入足够的营养元素，例如蛋白质——白鸡蛋、维生素——绿色蔬菜等，宝宝自然就会爱上吃饭。

2.合理搭配更营养——食物“多维人格”的丰富性

饮食做到营养均衡，才能帮助孩子全方位健康发育。宝宝的膳食品种应多样化，每种食物都有它的营养特点，任何单一的食物都不能满足宝宝对各种营养素的需要，只有将多种食物合理搭配，使其比例适当并同时进食，才能取长补短，达到营养合理补充的目的。

3.内外兼修更健康——食物“内在品质”的必要性

为了宝宝的健康，我们不仅要保证食物的多样性，还要注重食物内在的品质。对于胃肠道发育尚未成熟的婴幼儿来说，当妈妈不具备母乳喂养的条件时，奶粉是很好的选择。相较于牛奶而言，奶粉营养物质更丰富，更易吸收，不易上火。奶粉中不仅含有对人体有利的成分，如钙和蛋白质等，还富含宝宝所需但牛奶中缺乏的营养成分，如矿物质和DHA等。

所以如果希望宝宝能获取更好的营养，给宝宝选择专业的婴幼儿配方奶粉更加明智。同时在为宝宝选择奶粉时，妈妈们除了关注营养成分之外，也要考察它是否易吸收促消化。

结束语

各位妈妈，你们也犯过上面的错误吗？如果有的话请及时改正！保证饮食合理、健康又安全，宝宝才能健康成长哦！

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