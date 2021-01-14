【育网辟谣】叮！您有一份“破除喂奶的谣言攻略”请查收！

包打听妈妈最近有点愁。宝宝一岁后，她想把喝纯牛奶加上日程，可是听说宝宝不能喝纯牛奶；想换奶粉，听说羊奶粉更好；又听说经常换奶粉才能保证宝宝营养均衡。听说……停！都听谁说的？事关宝宝口粮，得有自己的判断，本期《育网辟谣》一起来听听育儿专家怎么说。

包打听妈妈家里的宝宝一岁了，纯牛奶营养丰富，且方便不用冲调。她想：孩子长大了，以后就不喝配方奶，喝纯牛奶吧。

专家说：1岁内的宝宝不宜喝纯牛奶，纯牛奶里蛋白质等不能完全被宝宝吸收，会给宝宝的肾脏带来压力，为健康带来隐患。同时，纯牛奶里缺乏足够的铁、维生素C等一些婴儿所需的营养成分，不利于宝宝的生长发育。宝宝1岁后可以少量尝试纯牛奶，但仍要以母乳或配方奶为主。

建议有条件的妈妈母乳喂养到宝宝2岁，母乳中的蛋白质营养价值高，有助于宝宝的消化吸收。如果无法母乳喂养，选择配方奶时最好选择蛋白分子小且易吸收的奶粉。

市面上羊奶普遍比牛奶贵，包打听妈妈一直信奉：贵的就是好的。而且她还听说羊奶粉分子更小，宝宝喝了更好吸收。那还等什么，心疼钱也要买起来！

专家说：羊奶和牛奶都含有丰富的营养素，是优质蛋白、钙、维生素A和维生素B12的主要来源。

各位家长大可不用担心牛奶或羊奶中的营养元素有短板。因为，婴幼儿配方奶会调整配方，强化各类所需营养元素。

数据表明，羊奶中活性小分子蛋白的构成与牛奶相差不大。且配方奶的分子大小除了和自身的蛋白质有关，更与技术相关。

羊奶价格高就高在“物以稀为贵”，奶源少。家长们可以根据宝宝需求，自行选择。

包打听妈妈听说，奶粉要经常换，这样宝宝营养才均衡，可是宝宝吃得好也要换吗？

专家说：只要宝宝吃的奶粉没有问题，就不要轻易换。宝宝肠胃脆弱，频繁换奶粉会导致消化道不适应，带来厌奶，吐奶，腹泻等不良影响。但要注意奶粉中的营养是否能被消化吸收，不要忽视对宝宝成长至关重要的蛋白质，建议家长按宝宝月龄分段喂养。

妈妈们，上面的听说你们都听过吗？你们相信了吗？养娃不能马虎，不能偏听偏信。宝宝消化吸收好，营养均衡，自然活力充沛~

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