不会吧，2021年了还有人把米汤当辅食？

宝宝6个月后，就需要添加辅食了，但很多妈妈会把米汤当做辅食给宝宝。但是，米汤的营养价值并不高，并不适合给宝宝做辅食！那么，辅食应该怎么添加呢？添加什么食物好呢？今天我们就来好好说一说：

Δ 米汤营养价值不高，不宜给宝宝做辅食

米汤中含有很多碳水化合物和糖分，对于小宝宝而言，真不适合。

米汤就是大米或小米中倒入大量清水，然后经过“生米→米饭→米粥→米汤”，在烹饪过程中，米汤含有的营养成分其实很少，营养价值也大幅降低。

要知道宝宝生长发育速度惊人，但胃容量很小，因此大家要给他多吃一些营养密度较高的食物。米汤就不符合这个标准了，给宝宝当辅食真不太合适。

总而言之，大家给宝宝添加辅食时，不建议给他喝米汤，米汤也不是宝宝辅食的最佳选择。

Δ 给孩子添加辅食的三个原则

为了让宝宝健康成长，大家在添加辅食时一定要遵守以下三个原则：

1.营养原则

给宝宝添加辅食，最先添加的应该是婴儿强化铁米粉糊。强化铁米糊含有大量蛋白质、锌和铁，不但可以满足宝宝生长发育所需，还可以预防贫血。

大家还可以给宝宝添加苹果泥。苹果泥富含葡萄糖、蔗糖和可溶性膳食纤维，有利于宝宝的肠道健康，保护肠道功能正常运转。

当宝宝的主食从奶类过渡到辅食时，大家要注意给他补充全面又充足的营养。每添加一种新的辅食时，都要仔细观察宝宝有没有出现不适症状，如果有应立即停止，延缓这种新辅食的添加。

为了促进宝宝的生长发育，大家还要多给他补充蛋白质。鸡肉泥、猪肉泥、鱼肉泥等肉泥中富含优质蛋白，都可以给宝宝吃。

2.进阶原则

让宝宝吃辅食，其中一个目的就是让他的吞咽能力和咀嚼能力得到锻炼。

宝宝6个月刚开始吃辅食时，咀嚼能力尚未发育成熟，应给他吃泥状食物和糊状食物。

宝宝8个月就可以吃一些末状食物了，大家可以买一些手指食物让宝宝自己用手抓着吃，从而锻炼大脑、眼、手、口的协调能力。

宝宝9、10个月后可以吃碎状固体食物，建议大家让他试着自己用小勺子自己吃。

宝宝1岁后基本上可以吃任何形式的食物，大家可以给他吃一些大颗粒状的食物锻炼吞咽能力。

3.年龄原则

很多新手妈妈育儿经验不足，不知道什么时候该给宝宝添加辅食。有的妈妈在宝宝4、5个月时就给他吃辅食了，而有的妈妈在宝宝7、8个月还只给他喂母乳。

中国儿童营养学会指出，给宝宝添加辅食的最佳月龄是6个月后。一般而言，宝宝6个月时肠胃功能已经获得了极大的提升，可以适当吃一些辅食了，但主食依然是母乳或配方奶粉。

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