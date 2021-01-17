做好这些，就能让宝贝远离疾病，安然过冬

冬季气温下降，孩子很容易生病。要想宝宝远离疾病，父母在平时就要做好这几件事情，赶紧来了解一下吧。

1.定时开窗换气

寒冷冬季，父母都会打开空调给孩子保暖。室内长时间处于密闭状态易滋生细菌，导致孩子感染疾病。所以，不管是炎热夏季还是寒冷冬季，大家都应每天定时开窗换气，让宝宝呼吸新鲜空气。

2.外出时及时增减衣物

到了周末，父母都会带孩子去户外走走散散心。商场很暖和，是很多父母带孩子出门散心的首选。但商场内的温度较高，孩子活泼好动，稍不注意就会满头大汗。此时从商场里出去，就很容易受凉生病。带孩子去商场前，大家要用手摸摸他的后背，如果有汗应及时脱衣服或是垫个吸汗巾，离开商场前要让他把衣物穿上，以免室内外温差大导致孩子受凉生病。

3.穿衣需适当

孩子抵抗力弱，体温要比大人稍高一点。孩子活动量较大，衣服穿的又比较多，很容易出汗，稍不注意就会受凉生病。日常生活中，大家要给孩子适当穿衣，经常摸摸他的后背，若后背无汗说明穿衣正合适。

4.多喝水

有的孩子不爱喝水，如果父母不及时给他喂水很容易导致其感染疾病，而多喝水可以有效避免孩子生病。冬季空气干燥，孩子体内水分易流失，大家要及时给孩子补充水分。

5.保证营养均衡

日常生活中，大家要保持孩子饮食均衡合理，注意荤素搭配，多吃新鲜蔬果和富含高蛋白食物，帮助其养成好的饮食习惯。寒冷冬季，大家要多给孩子补充热量以保证身体健康。

6.适当运动

孩子长时间待在室内，呼吸道得不到耐寒训练，只要受点风就容易感冒生病。因此，就算天气在寒冷，家长也要带孩子去户外训练，跑跑步晒晒太阳，从而增强免疫力。在外出时，大家要了解一下天气预报，给宝宝穿上合适的衣物，以免着凉。

7.戴口罩

寒冷的冬季冷空气频繁来袭，呼吸道疾病呈高发趋势。为避免孩子患上呼吸道疾病，也为抗击疫情，外出时大家要给他戴上口罩，保护好自己。

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