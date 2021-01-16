坚持7个习惯，有助于产后恢复

分娩后，女人需要坐月子让身体恢复到原本的状态。但坐月子也是有很多细节要注意，否则会影响到日后健康。那么妈妈坐月子时需要注意哪些细节呢？赶紧来了解一下吧~

1.保持卫生

大家要注意个人以及私处卫生，尤其是恶露排出期间。坐月子期间要勤换内裤以及护垫，用温水清洗私处，以免私处感染细菌。大家如果发现外切伤口红肿、发热应及早咨询医生，及时处理，以免伤口感染。

2.保证睡眠充足

生孩子需要消耗大量体力，所以妈妈产后要好好休息，以帮助身体恢复。大家在保持合理休息的同时，还要及时下床走动，这样更有利于身体恢复。产后第一次下床不要久站，并且需有家人陪同，以免因头晕体虚而摔倒。等身体适应后，再慢慢增加活动次数以及时间。

3.合理饮食，保证营养均衡

分娩后，新妈妈需要补充营养来恢复，在饮食上要荤素搭配，保证营养均衡。如果饮食不均衡会造成营养过剩或是不足，不但影响身体恢复，还会妨碍正常哺乳。在分娩后的前几天，大家要保持饮食清淡，不要吃得过于油腻。

4.注意子宫恢复情况

怀孕期间。妈妈身体发生变化的同时子宫也在发生变化。因为胎儿在子宫成长，子宫在分娩时会产生宫缩，在分娩后还要排出恶露。大家可以通过观察恶露颜色以及子宫体下降情况来判断子宫恢复情况。

正常情况下，恶露会在产后4~6周排干净，子宫恢复到正常状态。如果恶露排出时间过长或过短，恶露中含有血块，出血量增多伴有异味，那说明子宫恢复情况不佳，应及时看医生。

5.定时通风换气

坐月子期间，房间门窗紧闭极易导致室内空气不流通，细菌滋生，不利于产后恢复。为此因此，大家要定时开窗换气，保持室内空气流通，呼吸新鲜空气。

6.及时排尿

生娃后，大家要及时排尿。如果排尿不及时很容易引发尿潴留致使膀胱胀大，影响子宫收缩。产后6-8小时，新妈妈需主动排尿，如果不习惯在床上排尿，可以由家人搀扶去卫生间，利用水流声刺激排尿。发现自己长时间不排尿应及时通知医生，对症处理。

7.保持心情愉快

产后压力过大很容易患上抑郁症。因此，分娩后一定要保持心情愉快。作为家人，要花时间多陪新妈妈，多交流。

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