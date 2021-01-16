这些养娃经验真不靠谱，别再上当了

宝宝出生后，新手父母们会通过各种途径来了解和学习育儿经验。但父母也要学会判断，有些育儿经验反而会影响宝宝成长和发育。接下来育姐就给大家整理下那些不靠谱的养娃经验：

1.抗过敏类药物含激素不能给宝宝吃

很多宝宝出生后都有过敏表现，而父母对过敏又缺乏正确认识。对于过敏必备，医生都会给宝宝开些抗过敏类的药物。有的家长因为担心抗过敏类药物含激素会影响其生长发育就不让吃。其实，现在很多抗过敏类药物都不含激素，对孩子来说完全是安全的，家长一定要选择信任医生，才能帮助宝宝早日康复。

2.为了以后头发长得好，胎毛得剃掉

有的父母会把宝宝的胎毛剃光，他们认为这样做可以让宝宝以后的头发长得浓密乌黑。事实上，这种想法完全是错误的，剃光胎毛很容易引发感染，损伤头皮。头发长得好坏，与胎毛一点关系都没有，主要是跟遗传、营养等方面有关。大家可以适当修剪胎毛。如果想要头发长得好，多给宝宝吃富含维生素、铁、锌的食物。

3.喂母乳前要用消毒纸巾清洁乳头

很多新手妈妈在喂奶前都会用消毒纸巾擦拭乳头，但这样做反而容易造成宝宝过敏。宝宝肠道菌群在建立时需要接触少量细菌，如果妈妈使用消毒纸巾擦拭乳房或是擦拭宝宝小手，反而会影响肠道菌群的建立，更易造成宝宝过敏。建议给宝宝喂奶前，要洗手并用温水擦拭乳房。

4.宝宝发烧用“捂汗”退烧

宝宝发烧后，不少父母认为捂汗能帮助宝宝退烧，便给他穿很多或者睡觉盖很多。但宝宝中枢神经系统还处在发育阶段，自我调节体温能力还很弱，长时间捂着不利于散热，体温反而容易升高；而且出汗太多易脱水，患上捂热综合征，甚至会威胁到生命。

为了宝宝健康，大家要多学习育儿知识，在医生指导下科学照顾宝宝。

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