计划春季断奶？这份攻略请收好

春天可谓是断奶的好季节，冬天太冷，宝宝断奶后，容易在半夜哭闹，冬天就容易受凉生病；夏天太热，宝宝肠胃消化能力较弱，断奶易引发肠胃疾病。因此，很多医生都会建议妈妈在春天或秋天给宝宝断奶。

断奶除了是对宝宝的考验，也是对妈妈也是一个不小的挑战。如果你计划春天给宝宝断奶，那么下面这份攻略，请提前收下~

1.妈妈要保持情绪稳定

对于妈妈和宝宝而言，剪断脐带是第一次分离，而断奶就是第二次分离。断奶过程中，由于舍不得，有的妈妈会变得很焦虑。而宝宝对妈妈的情绪比较敏感，他会察觉到妈妈表情的细微变化。所以，大家在断奶过程中一定要保持情绪稳定，让宝宝感受到来自妈妈的温和、接纳的情感。

2.将断奶看成自然过程

随着月龄的增长，宝宝要摄取更多的微量元素来满足身体发育所需，而母乳的营养已经无法满足这样的需求。以铁元素为例，宝宝6个月后从母乳中摄取的铁已经很难满足宝宝身体所需。

大家要明白，给宝宝断奶是为了让他摄取全面又充足的营养，帮助身体更好地成长。

3.逐渐减少喂奶的次数

要想科学有序地实现断奶计划，首先要逐渐减少喂奶的次数。在减少宝宝母乳喂养的同时，也要增加辅食的喂养次数，以满足宝宝的营养需求。等到宝宝消化吸收稳定的时候，在此基础上再逐渐减少母乳量。

4.减少次数同时增加辅食

如果宝宝白天平均吃5-6次，那么可以减少到一天2-3次，让宝宝慢慢适应再戒掉。

不少宝宝有奶睡的习惯，那么断奶的过程就比较困难。建议家长白天带宝宝多做一些活动，等宝宝困极的时候再哄睡。当然，在减少宝宝吃奶次数的同时，自然要给宝宝添加合适的辅食或奶粉。

5.减少对乳头的刺激

断奶期间，要尽量减少对乳头的刺激，不要用力挤压乳头，以免刺激乳汁分泌，导致乳房出现胀痛的情况。其次，也要减少下奶食物的摄入，尤其是鲫鱼汤、猪蹄汤、鸡汤等下奶汤水，甚至日常连水也要适当少喝一些。

6.正确看待宝宝和他人的关系

断奶过程中，有的妈妈认为，不再喂奶意味着宝宝也不是自己专属照顾了，妈妈也没那么重要；看到其他家人抱宝宝，跟宝宝玩就心生嫉妒。但你要明白，宝宝不仅仅需要母爱，他还需要父爱，以及老一辈人对他的关爱，所以放手是对孩子最好的选择。

对进行母乳喂养的妈妈而言，断奶是一个巨大的心理挑战。大家一定要使用正确方法调整心态，在断奶后和宝宝建立起新的亲子关系联结。

Tips：断奶很难进行怎么办

如果已经用了一切努力使孩子断奶仍没有任何效果，那么断奶的时机可能不对。如果宝妈重新去上班了，可能宝宝仍在适应新的习惯。或者是不是因为宝宝生病了？宝宝在生病的时候会更需要宝妈更频繁地喂奶。此时母乳喂养不仅能够安抚宝宝，更能为宝宝提供良好的营养。如果是家庭发生了重大的变化，比如搬家或离婚等事件也会使断奶变得更加困难。

但是宝妈们请耐心等待，迟早都会成功断奶的~

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