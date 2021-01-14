家有小宝，冬天空调开多少度好

冬天天气寒冷，很多父母都会打开空调给宝宝保暖。空调打高了，宝宝热得脸通红，打低了，又觉得不保暖。那么，冬天空调打多少度好呢？给宝宝吹空调还有哪些需要注意的呢？

今天都统统给你讲清楚：

温度在24℃-28℃为宜

冬季开空调，建议大家将温度设定在24℃-28℃之间比较适宜。冬天户外气温较低，而屋内温度较高，内外温差较大很容易导致宝宝感冒生病。因此，在使用空调时，室内外温差应控制在5℃-10℃。儿科专家也指出，宝宝生活在这样的环境中更舒服，而且不容易患上感冒。另外，空调的风速也不要过猛，以免引起宝宝不适。

做好腹部保暖工作

对宝宝而言，小肚肚的保暖工作非常重要。小肚肚受凉了，宝宝就很容易感冒腹泻。有的宝宝在空调房里睡觉，喜欢把衣服掀起来或者蹬被子，这样肚子就会露在外面，易受凉生病。但也不要因为担心宝宝受凉生病，就给他穿太多。

宝宝在空调房入睡，大家可以在他的腹部套一个腹围，不仅可以保暖，还可以将衣服固定住，避免宝宝受凉。

提高室内空气湿度

长时间使用空调，会使室内空气变得干燥起来。而与大人相比，宝宝皮肤调节水分的能力较差，很容易缺水。因此冬天使用空调时，大家要注意给宝宝喂水，如果有必要可以打开空气加湿器提高室内湿度，建议湿度保持在60%-70%之间。

注意室内通风换气

空调房门窗紧闭，空气无法正常流通，并且空气中的细菌也会逐渐增多，导致空气越来越浑浊，很容易让孩子患上“空调病”，出现咽喉干痒、头疼等不适。

因此，在空调房中，不可一直门窗紧闭，一定要注意保持空气流通。建议大家每隔一到两个小时就开窗通风一次，保证室内空气清新。

定期清洁空调

空调开启过程中，过滤网会吸附大量毛屑、灰尘等“垃圾”。如果空调长期没有清洗，这些“垃圾”会随着空调的风在室内飘散。宝宝吸入这些灰尘，就会影响呼吸道健康。

因此，家里的空调网一定要定期清洗，建议每隔15天就要拆下来清洗，保证室内空气质量。

适当进行户外运动

冬季外面虽然很冷，但为了宝宝健康，大家还是要带宝宝去户外走走，晒晒太阳，锻炼身体。这不仅能让宝宝个子长高，同时还能提高宝宝抵抗力与身体素质，让宝宝适应冬季寒冷天气。带宝宝外出时，应避免下雪大风天，并让宝宝穿上保暖的棉服与棉裤，避免宝宝着凉。

室内合理增添衣物

由于开着暖气设备，室内温度较高。因此，大家要给宝宝合理穿衣，不要太过厚重。宝宝好动，新陈代谢也旺盛，容易出汗，若穿的太多，反而会影响宝宝汗液排出。但也不能穿的太薄，否则宝宝也会生病，一定要科学合理穿衣，才能保证宝宝健康！

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