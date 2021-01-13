BB睡觉时突然抖一下，是怎么肥四？

很多新手父母发现，自家宝宝睡得好好的，会突然抖一下，这到底是怎么回事？正常吗？需要看医生吗？

别捉急，今天这篇文章就给大家一一解答~

♥ 宝宝睡觉时抖一下，正常吗？

其实，宝宝这种情况被称为睡眠肌阵挛。新生宝宝神经系统尚未发育成熟，大脑皮层不完善，中枢神经细胞比较兴奋。一般来说，新生儿偶尔出现这种情况都很正常。

很多新生宝宝睡眠较浅时会出现这种现象，通常会在出生后2个月后减少，半年内消失，长期预后较好，无需治疗。

♥ 宝宝频繁哭闹，正常吗？

再来说一个问题，孩子总是哭闹正常吗？通常而言，宝宝哭闹分为两种，一种是生理性哭闹，一种是病理性哭闹。

宝宝生理性哭闹时，音调通常不高，生理需求得到满足后就会停止，父母通常可以判断出来，比如，宝宝饿了要吃奶、纸尿裤潮了要更换、睡前哭闹、过冷过热要增减衣物等等。

但如果宝宝哭闹跟以往不同，就要注意可能是疾病引起的，通常来说病理性哭闹，有以下几个因素导致：

（1） 喂养不当

宝宝吃奶时吞入过多空气或者吃奶过多，都会导致胃部膨胀、呕吐或呃逆，进而引发哭闹。

（2）乳糖不耐受

宝宝乳糖不耐受，大便次数增加，情况严重时会引发肠绞痛，导致宝宝哭闹不止。

（3）牛乳蛋白过敏

牛乳蛋白过敏会引发便血、腹泻、肠痉挛等症状，导致宝宝发生不同程度的哭闹。

（4）尿布皮炎

纸尿裤如果没有及时更换，就有可能导致宝宝红屁股、皮疹、甚至会发生破溃。宝宝小屁屁感到难受，也就会哭个不停。

（5）感冒鼻塞

宝宝感冒后，鼻腔堵塞不通，影响正常呼吸，也会哭闹。

（6）外科性因素

宝宝患阑尾炎、肠套叠、嵌顿疝等腹部急症时，会出现剧烈哭闹，难以安抚。

♥ 宝宝吃奶时，发出呼噜呼噜的声音，正常吗？

有的宝宝吃奶时，咽喉部会发出“呼噜呼噜”的声音，好像是有痰咳不出来似的。其实，这是宝宝吞咽功能和咳痰能力还没有发育完善，不能像大人一样，通过咳嗽反射排出呼吸道分泌物。

如果宝宝是母乳喂养，宝妈务必要保持饮食均衡，多吃低脂肪高蛋白的食物，少吃油腻滋补的食物。如果宝宝是奶粉喂养，大家要注意给他补水。

宝宝受凉感冒时，这种情况会更明显。尤其是如果宝宝出现吃奶费力、咳嗽、呼吸困难、鼻塞等表现，要小心肺炎，需及时去医院就诊。

另外，如果宝宝常常出现喉中痰鸣，有可能是先天性喉软骨发育不良造成。随着宝宝逐渐长大，呼噜声会慢慢消失，大家只需给他补充适量的维生素D和钙，做好日常护理就行。

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