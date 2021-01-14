坚持母乳喂养 好处不请自来

对于宝宝而言，母乳营养价值高，是最佳的口粮。但是妈妈们可能还不知道，母乳喂养不仅对宝宝有好处，对自身也有很大好处，大家赶紧来了解一下这方面知识吧~

母乳喂养优势

1.对宝宝而言

母乳不仅容易消化，还可以提高宝宝抵抗力。母乳中所含的各种酶和免疫成分可以让宝宝获得免疫力，抵抗疾病侵袭。

2.对妈妈而言

宝宝出生后尽早给宝宝哺乳，可以有效刺激子宫收缩，加快恶露排出，促进子宫恢复。另外，母乳喂养还能帮助妈妈产后恢复身材，降低患上乳腺癌的机率。有研究发现，妈妈哺乳时间越长，患上风湿性关节炎的风险越低。

母乳喂养期间的注意事项

1.正确给宝宝喂奶

为了方便哺乳，建议大家需选择合适的内衣和棉质衣衫。请注意，喂奶前最好先用温水清洗乳房与乳头。喂奶时，要使用自己与宝宝都舒服的姿势，让宝宝含住整个乳头与乳晕，不要堵住宝宝鼻孔。喂奶后，轻轻拍打宝宝背部，排出胃部空气以防吐奶。另外，喂奶时应两边乳房轮流交替喂，以免两边乳房一大一小。

2.保持心情愉快

妈妈心情不佳时，分泌的乳汁也会少，质量也不高。因此，妈妈在哺乳期要保持心情愉快和充足的睡眠，做到劳逸结合。其他家人要多关心照顾妈妈，防止妈妈被负面情绪缠身，患上抑郁症。

3.科学补充营养

妈妈在注意休息的同时，还要保持均衡合理地饮食，注意补充营养。这不仅可以为身体恢复补充能量，还是保持母乳正常分泌的物质基础。哺乳期间，大家千万不要挑食，注意荤素搭配，适当吃些促进乳汁分泌的食物或是下奶汤。哺乳期，大家不要服用雌激素或是孕激素避孕药，以免影响乳汁正常分泌。

TIPS：发生意外情况应停止母乳喂养

如果妈妈在哺乳期间患上疾病或是服用对宝宝有影响的药物，应立即停止母乳喂养。

母乳喂养不管是对宝宝还是对妈妈都是有很大好处的。母乳喂养可以增加母子之间的感情，让宝宝有足够的安全感，对以后成长发育也很有利。因此，大家要多给宝宝吸吮，刺激乳汁分泌，保证营养充足，保持心情愉快。

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