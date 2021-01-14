大龄孕妈想顺产，要做好这些准备

由于生活压力大，很多女性到三十多岁才生育宝宝，让自己成了高龄产妇。在生产方式上，很多人都希望顺产，但对于特殊人群高龄准妈妈来说，想要顺产是需要不少准备工作的。接下来，我们就来看一看：

高龄女性怀孕存在的风险

1.难产机率变大

由于年龄偏大，高龄准妈妈的子宫颈、会阴骨盆变硬，分娩时不易扩张，子宫收缩、引导伸张力也较差，分娩时间拉长，容易发生难产。

2.先天性痴呆儿机率变大

35岁后，女性卵子成熟时间变长，染色体也容易发生变化，先天性痴呆儿机率变大。

3.早产机率变大

由于年龄偏大子宫环境变差，不利于胎儿生长发育，到了孕晚期，很容易造成早产情况。

4.乳腺癌机率变大

与30岁之前生育的女性相比，35岁以后生育的女性更容易患上乳腺癌，年龄越大，患病的机率也就越大。

5.自然流产率变大

高龄产妇由于染色体异常，自然流产的机率也就大大增加。

高龄准妈妈想顺产，要做好这些准备

1.定期去医院做检查

孕检是为了了解胎儿发育情况。高龄准妈妈更要定期去医院产检。准妈妈可以使用胎心仪来监测记录胎心，以了解胎儿发育情况。

2.保持心情愉快

大家在孕期一定要保持心情愉快，如果怀孕期间整天情绪不佳，会影响日后分娩，增加难产的风险。

3.多了解关于分娩知识

大家在孕期要多看些关于分娩类的书籍，并且遵循医生的指导，为顺产做好了充足的准备。

4.及时补充叶酸

孕期体内叶酸不足将会影响胎儿神经系统发育。因此，在怀孕前后大家都要补充叶酸。叶酸可以通过饮食来获取，比如甜菜、花椰菜、绿叶蔬菜、动物内脏。另外，孕期大家还应多吃富含锌的食物，比如海产品牛肉或是动物内脏。

5.注意孕期饮食

大家在孕期要保持均衡饮食，多吃低脂肪高蛋白食物，少吃寒凉或是燥热的食物。烟酒，以及富含咖啡因的饮料，也要少吃。

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