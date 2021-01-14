印度医院失火，多名婴儿葬身火海，总理痛心发推

据外媒报道，1月9日，印度马哈拉施特拉邦一家医院妇产科突发火灾，导致10名新生儿不幸丧命。目前，消防部门正在对失火原因展开调查。

医院妇产科突发大火，10名新生儿葬身火海

据了解，这起悲剧发生在班达拉区综合医院。事发当天凌晨两点，值班护士发现医院新生儿病房突发大火，便立即拉响警报。由于不断有爆炸发生，救援工作受到很大影响，医护人员无法救出全部婴儿。

据该医院一名高级医生透露，工作人员救出了7名新生宝宝，但另外10名新生宝宝在火灾中丧生。这名医生表示：“失火原因还没有查清，但工作人员已经尽快将大火扑灭。一部分婴儿因浓烟发生了窒息。”

据当地媒体报道称，所有死亡婴儿的年龄只有几天到三个月不等。另外，还有一名婴儿被严重烧伤，两名婴儿轻度烧伤，其余婴儿吸入了许多浓烟。

消防队员赶到现场后将火情控制住，避免了大火蔓延到医院的其他区域。在火灾中，许多病人被转移到安全区域。

总理发推特慰问，政府赔偿50万卢比

得知此事后，印度总理莫迪在推特上发文表示“马哈拉施特拉邦班达拉发生了令人心碎的悲剧，我们失去了很多年幼的生命。我希望伤者能早日康复。”反对党领袖表示，火灾引发的婴儿死亡事件“非常悲惨”。

当地政府宣布，将向每名死亡婴儿的亲属赔偿50万卢比（约合人民币4.4万元）。该邦首席部长发布命令，立即对这起火灾展开调查，引发民众对医院安全性的质疑。

2011年加尔各答一家医院突发大火，共导致90多人丧命。发生在大楼里的火灾造成很多老年病人被烟雾呛死。政府官员表示，医院的工作人员为了保命，抛弃病人独自逃生。

2020年8月，艾哈迈达巴德一家医院发生火灾，8名新冠肺炎病人在事故中丧生。同年11月，5名新冠肺炎病人在一家诊所的火灾中被烧死。

由于病人被烧死的事件层出不穷，印度最高法院下令政府提交一份关于新冠病人接受医院的安全性报告。

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