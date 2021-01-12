BB睡觉总爱摇头，是缺钙了吗？

不少宝宝在睡觉时总是爱摇头，严重起来甚至跟拨浪鼓一样，这是怎么回事？有宝妈说这是缺钙的表现。

这里育姐必须给大家澄清一下，这还真不一定是缺钙引起的，具体我们接着往下看：

Δ 宝宝摇头是缺钙？

很多父母认为，宝宝睡觉摇头和夜间出汗是缺钙的。研究发现，神经递质能调节自主神经，它的代谢需要钙的参与，如果宝宝缺钙会使宝宝在快睡眠状态下自主神经的兴奋性增加，自主神经的兴奋性增加就会让宝宝睡觉时出汗。所以宝宝缺钙会使宝宝睡觉时出汗这个说法是正确的。宝宝睡觉时出汗会让宝宝很不舒服，睡不好觉，这样一来宝宝频繁摇头就不奇怪了。

但是，宝宝睡觉摇头和夜间出汗并不都是缺钙引起的，也有可能是正常情况。宝宝摇头要根据摇头的时间、频率、幅度等因素进行具体分析，判断摇头是正常现象还是缺钙引起的。

如果宝宝情绪正常心情愉快，出现上下点头或左右摇头的情况，那可能就是正常情况。这种情况是，宝宝在学习如何掌控自己的身体以及了解掌控身体时是什么感受。

Δ 孩子睡觉摇头的真正原因

正常现象

宝宝睡觉摇头有可能是潜意识睡眠引发的正常现象，等宝宝进入熟睡状态后，这种现象就会逐渐消失，大家无需过于担心。

湿疹

睡觉时，宝宝的体温会升高。如果宝宝身上有湿疹，体温的升高会让湿疹部位越来越痒，越来越不舒服。因此，当你发现宝宝睡觉摇头时，要及时检查他是不是患了湿疹。

如果宝宝得了湿疹，可以用药膏涂抹患湿疹部位，减轻宝宝不适，同时让他少穿一些衣服，少盖一些被子。

中耳炎

宝宝如果有上呼吸道感染、频繁呛奶、发烧等情况，是有可能引发中耳炎的。如果宝宝睡觉时摇头，并且伴有耳朵流脓、哭闹不止。持续拍头等表现时，大家一定要警惕起来，很可能是中耳炎，建议立即带他去医院就诊。

太热了

有的家长总担心孩子会受凉生病，不管宝宝是睡是醒，都给他裹得很严实。宝宝年纪小，热了不会脱衣掀被，只能通过摇头来表达“不满”。而且，越摇越热，出汗也就越来越多。

如果是这种情况，大家要摸一摸宝宝后颈部热不热，有没有汗。如果有，应及时给宝宝擦汗，并适当减少衣被。宝宝睡得舒服，摇头的情况自然会消失。

内耳前庭缺乏刺激

宝宝摇头可以使内耳前庭受到有效刺激，是正常生长发育过程中的常见情况，无需担心。大家可以陪孩子玩浴巾荡秋千等小游戏，刺激内耳前庭的发育。

最后提醒大家，宝宝睡觉时摇头有很多种原因，一定要仔细分辨对症处理，不要盲目给宝宝补钙！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)