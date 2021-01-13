宝贝总爱跪着睡？“可爱”背后隐藏着大问题！

很多宝妈发现，自家孩子喜欢跪着睡，小东西撅着屁股，脸蛋趴在床上，睡得特别香甜，小模样真是可爱极了~

但是，你知道吗？这份“可爱”背后可能隐藏着大问题！我们接着往下看：

♦ 宝宝喜欢跪着睡，要考虑这些因素

1.呼吸不畅

有的宝宝仰着睡会觉得呼吸不畅，而跪着睡就会好很多，于是他就习惯跪着睡。另外，有的宝宝生性好动，睡着睡着就感到被子捂住了口鼻，于是他就会变换其他睡姿来睡。

2.没有安全感

宝宝出生后，对外界环境还不能很好的适应，内心缺乏安全感。跪着睡会让他觉得像在子宫环境，充满安全感。

3.积食

宝宝肠胃的消化功能较差，进食过量很容易积食，引发不适。而采用跪着睡的姿势就可以缓解不适，睡得更舒服一些~

♦ 宝宝喜欢跪着睡，这几点需要父母注意~

1.及时调整睡姿

美国儿科学会指出，宝宝睡觉时应使用仰卧（背部平躺）睡姿，因为对年幼的宝宝而言，仰卧睡姿安全性最高，能够有效降低“婴儿猝死综合征”的风险，尤其是对于不满6个月的宝宝来说。

不要担心会影响宝宝睡眠，多试一试，及时矫正不良睡姿习惯，对宝宝来说很重要。

2.不要喂食过多

新手爸妈育儿经验不足，无法准确控制宝宝食量，经常出现过量喂食的情况。建议大家遵循“少吃多餐”的喂食法，尽管有点麻烦，但可以有效防止宝宝积食。

3.避免胸部被异物压迫

有的宝宝喜欢在床上玩玩具，玩累了就睡着了。为了避开身边的玩具睡觉，宝宝就会采用跪姿。因此，宝宝睡觉前要仔细检查床上是否有异物，如果有，一定要及时拿走。

4.可以使用睡袋

建议大家不要给宝宝盖被子，因为大部分孩子是不愿意盖被子的，倒不如让他睡睡袋。此外，婴儿床上也不要有枕头、被子等物，以免盖住宝宝口鼻妨碍正常呼吸。

注意！在3个月前，由于胎儿的姿势等原因，孩子可能会习惯在趴着时撅屁股，家长还无需太担心。一旦孩子3个月以后，还保持这个奇怪的姿势，家长就要考虑是中枢神经系统发育落后，让宝宝的身体一直处于“紧绷”的状态，需要及时就医。

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