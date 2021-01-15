孩子大便干燥咋回事？医生：没注意这几点，宝宝排便难

宝宝大便干燥发黑，这是怎么一回事？下面就一起来详细了解下原因及解决方法，赶紧来看一看吧。

宝宝大便干燥变黑的几种原因

1.母乳不足

妈妈母乳不足，宝宝始终处在半饱状态，通常会2-3天才排便一次。宝宝当天排出的粪便不一定是宿便，而宿便的颜色一般是黑色的。

2.奶粉不易消化

奶粉是由牛奶制作而成。而牛奶中富含钙盐以及酪蛋白，在胃酸作用下易形成结块，不易被宝宝消化吸收。

3.母乳蛋白质含量过高

为了让奶水更加有营养，有的妈妈在平时会吃很多高蛋白质的汤水，比如鸡汤、猪蹄汤等。母乳中的蛋白质含量较过高，宝宝喝了后大便偏碱性，变得干燥不易排出。

4.宝宝偏食

有些宝宝偏食情况比较严重，不喜欢吃蔬菜，摄入的纤维素少，胃肠缺乏有效刺激，肠胃蠕动能力减弱，导致长时间没有便意，进而便秘。

5.没有养成好的排便习惯

家长没有及时让孩子养成好的排便习惯，自然而然宝宝也就会出现便秘。因此，家长在平时要帮助孩子养成规律的排便习惯。

5.宝宝吃的比较少

有些宝宝胃口小，每次吃得都比较少，食物在经过胃肠消化吸收后，剩下的食物残渣较少，结肠产生的压力也很小，因此没有便意。

宝宝大便干燥怎么办？

1.改善宝宝饮食习惯

若宝宝只是单纯拉不出来，大家可以改变宝宝饮食习惯，让他多吃新鲜蔬果，增加膳食纤维，选择富含水分纤维素多一点的谷物或是蔬菜。

2.适当运动

宝宝便秘主要是因为运动少。运动不但能加快体内新陈代谢，同时也能促进肠胃蠕动，刺激排便。因此大家要适当让宝宝运动运动。

3.使用开塞露或是其他药物

如果宝宝几天没有排便，大家可以在医生指导下，适当给宝宝使用开塞露或是其他药物。但不能经常使用，以免宝宝形成依赖。平时可以多给宝宝喝水。

4.适当按摩腹部

大家平时可以轻轻按摩宝宝腹部，当感觉到条状物，可以轻轻从上往下按摩，促使大便下行排出。

5.及时带宝宝去医院

若宝宝太长时间都没有排便，大家应带宝宝去医院看医生。

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