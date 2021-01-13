给宝宝刷牙，其实是个技术活，不能将就！

很多家长都知道要给宝宝刷牙，做好口腔清洁工作，以此来降低宝宝患蛀牙的概率，还能培养宝宝刷牙的好习惯。那么问题来了，什么时候开始给宝宝刷牙好呢？下面就给大家说一说：

宝宝出生后怎么刷牙好？

1.出生几天

每天早晚，以及宝宝吃奶前后，都要清理口腔。大家可以用缠绕纱布的手指蘸水给宝宝清洗口腔，在清洗时注意力度不要大，每个部位都擦到就行。

2.长牙前

大家可以继续用纱布蘸温水清洗宝宝口腔以及牙床。为了避免宝宝对牙刷产生抵触情绪，可以偶尔用牙刷轻轻接触宝宝牙床，让宝宝逐渐适应。

3.长牙后

乳牙刚萌出时，大家可以用长牙前的方法来清洁宝宝牙齿各个面，这时候要用淡盐水来擦。等到宝宝长出第一牙后，大家就要坚持用牙刷给宝宝刷牙。长到8颗牙齿后，给宝宝使用专用硅胶或棉质牙刷；长到第11颗牙齿后，可以给宝宝使用婴幼儿牙刷来练习刷牙。

Tips：

一开始，大家需选择指套式或是硅质牙刷，这能减少宝宝出牙不适。然后逐步过渡到软毛较窄的牙刷，这能避免损伤口腔软组织。

3岁以下的宝宝刷牙使用的牙膏不可超过1米粒的大小，3-6岁的宝宝可以选择婴儿专用可食牙膏，用量还是1粒米大小。

刷牙时间不能少于2分钟。牙刷与牙齿表面呈45°，轻轻来回刷。上牙下刷，下牙上刷。

让宝宝爱上刷牙的几个妙招

1.给宝宝做示范

宝宝模仿能力强，大人在宝宝面前做什么动作他们都会去学。因此，大家可以当着宝宝面刷牙，给宝宝做个示范，或是时不时做刷牙的动作，宝宝看到后，因为好奇也会跟在后面做起来。

2.及时鼓励与表扬

让宝宝接受并学会刷牙需要一定的时间和耐心。当宝宝每做一个动作或是取得一个小的成功时，大家应及时给与宝宝鼓励或是表扬，让其有成就感，宝宝自然而然也就愿意刷牙，养成刷牙好习惯。

3.跟宝宝一起看刷牙的绘本

现在市面上有很多关于刷牙的绘本或是故事，大家可以跟宝宝一起去看或是讲给宝宝听。让宝宝通过书本了解为什么要刷牙以及牙齿健康的重要性，时间久了，宝宝自然而然也就习惯刷牙了。

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