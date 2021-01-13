孩子挑食偏食，试试这几个神仙招数，超管用！

面对孩子挑食偏食的问题，父母们想出了各种方法，但效果甚微。那么，面对孩子挑食，父母应该怎么办呢？赶紧来学学下面几个神仙招数吧~

1.少给孩子吃零食

有些孩子之所以不爱吃饭，是因为零食吃的太多了。所以，在两餐之间不要给孩子吃零食，让他有饥饿感，这样才会好好吃饭。如果孩子因为饭菜不合胃口出现挑食现象，大家完全可以饿上一顿。当孩子好好吃饭时，你应多鼓励。

2.不要总是做一样的饭菜

在做饭时，大家可以变着花样做，三餐中选择一餐做孩子喜欢吃的。这样孩子既吃到自己喜欢吃的，同时也能尝试吃新的饭菜。

3.给孩子准备专门的碗勺

给孩子准备一套属于他们的碗勺，让其自己动手去吃，一开始孩子可能吃得到处都是，但经过长时间训练，孩子能掌握到吃饭技巧，养成自己吃饭的习惯。孩子吃饭时，大家不要催促，要知道吃得太快不利于消化。

4.不要太纠结孩子的食欲

很多父母喜欢用孩子某天吃的一顿来判断孩子食欲好坏，这是错误的。大家应注意观察孩子每天平均吃饭量，如果体重增长正常，说明孩子生长发育也是正常的。孩子吃的少，过几天就会吃回来，家长无需太过担心。

5.喜欢的不喜欢的混在一起

宝宝挑食偏食，大家可以将孩子喜欢的食物与不喜欢的食物混在一起给他吃。

6.让孩子跟大人一起吃饭

让孩子跟大人一起吃饭，营造吃饭的氛围，孩子在这种氛围下往往食欲会更好。

7.用小碗装

宝宝胃容量其实很小，不需要大碗装饭。大家在给孩子呈饭时最好用小碗，若孩子觉得不够，可以再给他加。

8.让孩子当助手

对孩子来说，厨房是个全新的场所。大家在做饭时，不妨让孩子来帮帮忙，他们会对食物产生浓厚兴趣，自然也就爱吃了。

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