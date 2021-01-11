冬季给娃买鞋，这几种不能要！

天冷了，很多家长都会给宝宝买棉鞋，他们重点关注的多是保暖，而忽略了鞋子对脚部发育的影响。

要知道，1-3岁是宝宝脚部发育和学习行走的关键期，长期穿不合适的鞋子有可能导致宝宝出现足内翻、O型腿、扁平足等畸形。下面这几种鞋子就会给宝宝的发育带来不良影响，我们一起来看看：

★ 毛毛虫鞋

毛毛虫鞋是一种造型如毛毛虫一般的运动鞋，它穿脱方便、柔软舒适，尤其是冬季还推出了加绒版，深受家长的欢迎。

但是，毛毛虫鞋采用的“一脚蹬”设计，并不适合给所有宝宝穿。而且毛毛虫鞋的鞋头是上翘的，导致宝宝脚也会 上翘，前脚掌也就是足弓前支点一直处于受力状态，会妨碍到足弓的正常发育。

★ 棉拖鞋

棉拖鞋没有后跟，走路时全靠脚趾用力抓地，导致足底肌处于紧绷状态，身体重心放在前脚掌上。足弓关节受力过度，会增加骨盆、脊椎肌肉、膝关节的疲劳，不利于宝宝骨骼、脚部、足弓的正常发育，同时还增加了摔倒受伤的几率。

★ 雪地靴

雪地靴通常鞋头宽大，且鞋底很平，由于皮毛支撑力较差，脚部的抓地感会减少，足弓不能获得很好的支撑。宝宝的小脚很容易在靴子里前后滑动，每走一步都要抵抗朝前的滑力，长期穿会让足弓的负担过重，不但会脚痛，还容易使宝宝出现内八字或扁平足。

另外，雪地靴质地柔软，无法很好地保护宝宝的踝关节和脚面。而且雪地靴的透气性不佳，排汗不畅会导致宝宝脚部潮湿难受，也容易患上脚气。

宝宝的小脚仍在发育中，建议大家不要给他买鞋内有毛的棉鞋。这种鞋子尽管保暖性很不错，但鞋垫的摩擦力较小，宝宝的脚容易在鞋子里打滑，不利于正常行走。另外，宝宝的鞋底不能过厚，并且后帮要有一定硬度，这样既可以让宝宝走路时有抓地感，还可以给踝关节一定的支撑。

★ 儿童马丁靴

马丁靴很酷帅，也很好搭配衣服，所以很多妈妈总是忍不住给宝宝置办至少一双，但它分量着实不清，宝宝还处于身体阶段，穿这种鞋子走路没一会儿就会很累，觉得两脚酸痛。如果宝宝经常穿，还会影响腿部的骨骼发育，不利于长个。

★ 儿童铆钉鞋

铆钉是最近几年最时髦的元素。有不少妈妈hin喜欢嘻哈风，常常给宝宝买bling bling的铆钉鞋穿。但育姐要提醒大家，它虽然很时尚，但并不适合孩子穿。他还小，穿时嬉闹玩耍，一不小心很可能就会受伤。所以，如果你家有这种鞋子，还是别再给孩子穿了。

最后提醒大家，宝宝生长发育速度惊人，一定要让他穿既舒适又合脚的鞋子。如果鞋子过小，会挤压宝宝脚丫，出现脚趾外翻情况，脚趾和鞋子不停摩擦，还有可能造成脚指甲受伤，引发甲沟炎！

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