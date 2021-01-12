成年人都逃不过“秃然”的宿命？这几种脱发真不算事！

天冷了，很多人都发现自己脱发的情况更严重了。

难道，成年人都逃不过“秃然”的宿命？其实，大多数人脱发是生理性脱发，大家不用过于紧张，今天我们就来好好说说脱发的问题：

你的脱发正常吗？教你自查

医生表示，正常人大概有10万根头发，每天脱落100-150根头发是正常现象，属于生理性脱发。那么，如何判断自己是不是生理性脱发呢？可以用以下两种方法判断：

1.看枕头

早上睡醒后，数数枕头上掉了多少根头发，然后乘三，就可以算出一天的脱发量。

2.拉发试验

用拇指、食指和中指从发根部轻轻抓起一缕头发（大概40-60根左右），顺着头发生长方向轻拉，如果只有一两根头发掉落，就不用紧张；如果掉落的头发数超过三根（包括三根），大家就要当心脱发了；如果一次能拉出5根以上头发，说明脱发情况较为严重，应及时就医。

出现这些情况的脱发，别紧张，很正常

有的人一听到脱发就紧张，其实，以下几种情况的脱发都是正常现象，别紧张：

1.产后脱发

产后脱发是一种正常的生理现象，通常在分娩后3-7个月发生，6-9个月会自行改善。产后脱发一般会自行消失，持续时间最长不会超过一年，大家不用过于紧张或者进行特别治疗。

中医指出，妈妈在怀孕期间气血亏损，产后身体虚弱还要给娃喂奶，很容易发生气血亏虚。营养成分不能到达头顶滋润发根，就会导致发根干枯导致头发脱落变稀。哺乳期结束后，只要妈妈注意调理身体加强营养，就会让发量恢复增加恢复正常。

同理，大病初愈的病人体内气血不足，也会出现脱发现象，等到身体康复，头发会重新变得茂密起来。

2.中年发量减少

通常来说，男人到了40岁左右，女人到了35岁左右，发量会逐渐开始变少。这其实是正常的生理规律，大家不用担心。

专家认为，不良情绪会对发量造成不利影响。中医有云：“肾藏精，其华在发。肝藏血，发为血之余”，这句话的意思就是说，如果一个人肝肾亏虚，精血不足，那么他的头发就会失去养分变得稀疏起来。如果人们长期心情欠佳，晚上睡不好觉，就容易造成肝肾气血亏虚，进而出现脱发现象，或者导致脱发情况变得更加严重。

3.正常掉发

专家指出，头发生长是一个反复进行的周期性过程，头发长出一段时间后都会进入退行期，出现毛根萎缩现象，接着进入休止期发生头发脱落。正常情况下，一个人每天掉落100-150根头发都是生理性脱发。尽管正常掉发在一定程度上也会导致头发变得稀疏起来，但这种程度的发量变少，用肉眼几乎无法察觉的。

但脱发则完全不同。脱发不但能够用肉眼直接看到局部头发变少，甚至是“光秃”，而且如果仔细观察，还会看到脱落头发的根部会有白色脂肪粒。

避免脱发，试试这些方法

1.减少对头发的伤害

染发、烫发、紫外线照射、泳池水浸泡都会损害头发健康。此外，建议一周洗两次头发即可，不宜太多。洗发时，水温要控制在39℃左右，不可太烫，否则会伤害头皮。洗完后，要记得用吹风机吹干。

2.适度洗发，经常梳头

给大家推荐《御药院方》中的“洗发菊花散”，准备桑根、白皮、干柏叶、川芎、甘菊花、蔓荆子、旱莲草、细辛、白芷各20克，将这些药材倒入锅中，加入1000毫升清水煎煮20分钟。将药材过滤后，用汤水洗发可以让头发保持清爽，非常适合头发油脂较多的人群使用。

3.少吃油腻、煎炸食物

经常吃煎炸、油腻、辛辣等刺激性食物，会引发脾胃湿热，导致头面油腻，进而出现脱发现象。大家要注意保持全面而均衡的营养，多吃牛排、贝类、杏仁、鸡蛋、豆类、柑橘、奶制品等，这样有助于头发的正常生长，避免脱发。

4.注意休息不要熬夜

疲劳过度、失眠、焦虑紧张都会影响气血生成，进而出现脱发的现象。日常生活中，大家要及时调整好自己的情绪，放松心情，注意休息，保持充足的睡眠和适量的体育锻炼，这样才能让头发健康成长。

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