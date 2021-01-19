护理发烧BB，家长最容易中招3大误区！

每当宝宝发烧时，家长们都会很紧张。但在护理时，很多父母育儿经验不足，常常会犯一些错误。下面就给大家说一说护理宝宝发烧的一些常见误区，快来看看吧~

当直肠温度(肛温)≥38℃，口温≥37.3℃，耳温≥38℃，腋下≥37.2℃，就是发热。高热大多是指39℃或39.5℃以上。

护理宝宝发烧的常见误区

误区一：发烧有害于身体健康

发烧是使免疫系统被激活，是身体的一种自我保护。虽然发烧会使宝宝精神不振、食欲变差、呕吐、身体不舒服等等，但能够帮助宝宝对抗体内感染，有利于身体健康。但是，这并不意味着大家可以轻视宝宝发烧，一定留心观察，具体问题具体分析。

误区二：宝宝发热等同于发烧

宝宝体温升高，不仅仅只有发烧这一种原因，当宝宝跑跳等用力玩耍、哭闹、或热天在户外时间过长等，也会导致体温升高。通常这种发热体温一般会在15分钟左右恢复正常。因此发热并不等同于发烧。如果大家不放心，或者宝宝仍感觉不舒服，就去医院看看

误区三：必须吃药治疗发烧

当宝宝发烧达38.5℃甚至以上时，可以考虑服用退烧药，期间多饮水，且应当在饭后服用，以免肠胃受到刺激。两次服用退烧药应间隔4~6小时，且应时刻注意观察宝宝的发烧情况和体温变化。

注意，当宝宝38℃以下时，如果宝宝精神好，只需多喝水，多吃富含维生素C水果。建议大家优先使用物理退烧法，例如用冷毛巾外敷，使用退热贴等。特别提醒，不同的退热药最好不要同时吃，退热药也不可自盲目增加服用次数或增加剂量，且服药时间不要大于3天。

如果宝宝体温持续高烧不退，应及时带宝宝到正规医院看医生，从而快速找到病因对症下药。另外，抗生素等药品不要随便给宝宝服用，以免发生肠道菌群失调、抗生素耐药性、食欲不振等不良等不良反应。如果胡乱给宝宝服用退烧药，可能掩盖真正的病因，难以查出病因结果。

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