产后瘦身全攻略，分享给你~

生完孩子后，很多妈妈发现自己身材走样，以前买的衣服都不能穿了。今天，育姐就给大家分享产后瘦身全攻略：

1.及时调整饮食结构

新妈妈需及时调整饮食结构，多吃新鲜蔬果、蛋类、肉类补充身体所需的蛋白质、维生素以及矿物质。对于容易发胖的食物新妈要尽量少吃，比如巧克力等零食。产后，为了给宝宝提供营养，很多人会吃各种汤汤水水，但不可过于油腻，以免堵塞乳腺管，影响乳汁分泌。

2.树立正确观念

有的新妈妈为尽快恢复身材，就盲目选择节食减肥。其实，这是不可取的。生娃后，新妈妈身体还很虚弱没有恢复到孕前，加之还要哺乳，正需要营养的时候。如果此时节食减肥，不仅影响身体恢复还会容易造成产后并发症，也会影响宝宝对营养的摄入。服用减肥药更是不可取，要知道新妈妈所吃的药物成分会通过乳汁传给宝宝，影响健康。

3.适当有氧运动

产后运动需坚持三个原则：

A.避免剧烈运动

为尽快恢复身材，很多新妈妈选择做些剧烈运动。这会影响子宫恢复，造成子宫出血，严重时还会造成伤口创面或是外阴切口再次受到伤害。因此，大家应适当运动，在运动前做好热身工作。

B.适当的有氧运动

产后可以选择有氧运动来帮助减肥。有氧运动包括慢走、快跑、游泳等。大家可以根据自己的爱好选择适合自己的有氧运动。每次运动时间控制在12-30分钟左右，需持之以恒。

C.不可过于急躁或是轻易放弃

有的新妈妈因为产后减肥效果不理想而放弃，这是不对的。要知道，减肥是需要时间的，大家决定减肥，就应坚持下去，不可轻易放弃，更不能半途而废。大家也不要因为想要尽快瘦身而急于求成，而过于急躁，这反而不利于减肥。

每个新妈妈身体情况各不相同，肥胖程度也是有所区别的。因此，在减肥方法上也有所不同。但运动是不可少的。要想恢复原本身材，就要控制好饮食，坚持运动！

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