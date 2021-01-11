这几件事孕妈不能做，会危害胎BB健康

孕期是非常关键的时期，准妈妈一定要多上心，在孕期有哪些事是不可以做的呢？大家赶紧来了解！

1.忽视早孕反应

由于工作忙，很多女性都忽略了自身健康。有的准妈妈因为早孕反应不严重，所以也就没有放在心上。

怀孕前期，胎儿还不是很稳定，如果准妈妈此时出现点小问题，有可能发生流产。这不仅会对准妈妈造成伤害，也是对胎儿的不负责。因此，大家在出现呕吐、嗜睡等情况时应先考虑是否怀孕。

2.孕期吸烟喝酒

怀孕初期是胎儿发育成型的关键期。在这段时间内，准妈妈应该避免接触烟酒等有害物质。烟酒所散发出来的尼古丁与酒精都会造成胎儿畸形。因此，在怀孕后，不管是孕妈还是准爸爸都应该忌烟酒。

3.不科学的饮食习惯

很多准妈妈为了保持身材，就算怀孕也会很少吃肉类，这就导致体内缺乏胎儿生长发育所需要的蛋白质，对宝宝发育不利。有些准妈妈则为了给胎儿营养选择暴饮暴食，这也会造成胎儿发育不良。因此，大家在怀孕后要合理饮食，荤素搭配，保证营养均衡。

4.随意服用药物

准妈妈在孕期出现一些身体不适在所难免。为缓解症状，有的准妈妈会选择服用药物。事实上，孕期随意服用药物会影响胎儿发育，造成胎儿畸形。所以，孕妈应该在医生的指导下选择正确药物。

5.不定期产检

产检是为了了解胎儿发育情况，一旦有问题医生可以采取处理措施。但如果准妈妈不定期去医院产检，有可能在分娩时出现危险，危及胎儿生命。因此，大家在孕期需定期去医院进行产检。

6.不清楚病毒的危害

生活中的大部分病毒只会危及到孕妈本身，但也有少部分病毒会影响胎儿生长，比如我们经常说的肝炎病毒。如果不及时处理，会造成胎儿畸形或是流产。因此，大家在孕检时若查出需及时治疗，以免意外情况发生。

怀孕后，为不影响胎儿正常生长发育，大家避免上面这几个错误，注意补充足够营养，保证睡眠充足以及合理运动。

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