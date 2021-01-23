孕期怎么做运动？这份指南请查收

很多女性在怀孕前就有运动的习惯，但怀孕后因害怕影响胎儿就不敢做运动了，但长时间不运动自己又感觉不舒服，那么问题来了，准妈妈孕期可以运动吗？怎么运动才科学呢？赶紧来瞧瞧吧~

孕期可以运动吗

准妈妈在孕期是可以适当运动。适当运动不但可以控制体重，增强食欲预防体内缺钙，还能为宝宝提供营养。但具体怎么运动，还是看准妈妈自身的身体情况。

不是所有孕妈都适合运动

准妈妈怀孕还未满3个月、本身有流产、患有妊娠期并发症，或者是高龄准妈妈、患有疾病的准妈妈都不适合运动。大家要听从医生的建议，选择适合自己的运动。

孕期怎么科学运动

孕前3个月

刚怀孕胎儿还不是很稳定，有额准妈妈妊娠反应也比较激烈，若剧烈运动很容引发流产。因此，大家要好好休息，运动需要适当，以免身体不适。建议大家可以选择散步、瑜伽等有氧运动锻炼身体。

孕中期：4-7个月

此时胎儿已经稳定，孕妈可以适当增加活动量。带着肚子里面的宝宝一起运动，能促进胎儿生长发育。慢跑是不错的选择，孕妈也可以根据自己的情况选择其他运动。

孕后期：7个月后

孕中期，孕妈体重快速增长，行动变得不是很方便。这时候应尽量避免剧烈运动。剧烈运动可能会造成胎儿早产。这时候瑜伽、散步是比较好的选择。每周2-3次，每次30-40分钟。这不仅能缓解压力，还能提高免疫力。

科学运动好处多多

准妈妈可以根据时间选择合适的运动，增强自身抵抗力的同时也能为生产储备能量。有的准妈妈在怀孕后会变得抑郁或是烦躁不安，而运动能转移孕妈注意力，增强自信心，避免产后抑郁。同时，适当运动还能控制孕妈体重，促进肠胃蠕动，有助于顺利分娩。

准妈妈怀孕后，如果身体条件允许是可以进行运动的。孕妈运动时间不宜过长。运动前大家先做好充分的热身运动，以免直接运动造成身体损伤。运动时及时补充水分，不仅能避免在运动时脱水，还能控制体温上升，保证胎儿的稳定性与安全性。

准妈妈运动应穿合适的衣物，运动时动作不要太大，运动时间保持在20分钟以内。

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