宝贝聪不聪明，看手就清楚了

小婴儿的智力水平发展速度惊人，可以说会超乎你的想象。宝宝虽然只有几个月大，但可以通过一些行为表现来判断他们聪不聪明。怎么判断呢？看手就可以：

喜欢用手抓

宝宝的手很灵活，而且对世界充满好奇，他们非常喜欢用手触摸和感觉，想把身边的东西都抓在手中。大家可以将一些小玩具放在宝宝身边，让他们试着摸一摸。这样除了可以让宝宝手部协调能力得到锻炼，还能提高宝宝的智力水平。

抓住东西不肯撒手

有的宝宝很喜欢某样玩具，把它紧紧抓在手上。但如果父母想要将这件玩具拿走，宝宝会马上放手；或者父母稍微使点劲，就可以拿走宝宝手上的物体。这种情况表明宝宝手部力量较差，也表明他的反应力不强。

反之，如果宝宝可以紧紧把玩具攥在手上不放，说明他反应力更出色，聪明伶俐。

宝宝手部条件反射较快

宝宝反应能力快，在很大程度上可以说明他很聪明，特别是宝宝手部反应。如果宝宝看到或触碰到什么东西，可以准确把它抓在手里，说明他的条件反射非常迅速，很聪明

其实，宝宝的手部反应能力可以通过后天训练来提升。大家如果发现宝宝反应能力较差，日常生活中要加强这方面训练，并经常摸摸宝宝的手。长此以往，宝宝的双手会越来越灵活，智商也会越来越高。

影响孩子智力的主要因素

下面，我们再来看看影响孩子智力的主要因素：

1.遗传

研究发现，父母的智商高，他们的子女智商也高。遗传因素对孩子的智商的影响约占50-60%。

2.营养

想让孩子更聪明，妈妈要从孕期就补充各种有助于胎儿大脑发育的营养。

孩子三岁前是大脑发育高峰期，也是孩子一生智力发展的黄金期，大脑发育基本上在2岁前完成，特别是在1-2岁间。在此阶段，孩子大脑发育不断完善，只要营养跟得上，孩子的智力发育就会更出色。

建议孩子出生后就坚持母乳喂养，因为母乳中含有一种“脑黄金”的物质，可以有效提高孩子思维能力和记忆能力，让孩子更聪明。通常而言，宝宝6个月时就可以吃辅食了，大家要让他摄入充足的能量、蛋白质和其他营养元素，从而促进宝宝大脑的正常发育，避免宝宝智力发展受到限制。

3.学习

想要孩子更聪慧，一定不能忽略后天的学习。孩子大脑越用就越灵光，坚持学习可以有效提高智力。

4.教养

父母的教育方式对孩子智力影响甚大。父母的教养、家庭文化、教育程度会影响孩子的行为习惯、性格等。父母恩爱幸福、家庭氛围良好，有助于孩子智商和情商的提高。

孩子的心理和情绪，受原生家庭的影响。如果孩子长期处于紧张、恐惧、压抑、焦虑等情绪下，会导致神经调节障碍，进而影响孩子的智力发展，让孩子对环境的适应能力差，反应能力降低。

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