不吃肉长不高，收好这篇宝宝开荤科普

宝宝到一定的月龄就要开始吃肉啦~肉类可以给宝宝提供丰富的营养元素，助力宝宝成长发育，让孩子长高高，更壮壮~

可是，到底宝宝几个月可以开荤？宝宝怎么吃肉更健康？别捉急，今天育姐就给大家一一解答，下面这篇小科普请赶紧收好吧~

宝宝多大龄可以开荤？

从医学研究角度上看，宝宝出生后7个月，就可以在他的辅食中添加肉类了，此时，肠胃已经拥有了消化肉类的能力了。但具体还是要看孩子自身的发育情况，循序渐进地添加。

吃肉对宝宝有哪些好处？

宝宝的生长发育需要充足的营养，吃肉对宝宝来说非常重要：

1.肉类中的微量元素更容易吸收

有的妈妈认为，宝宝吃肉食很难消化，不能很好地吸收其中的营养。其实与蔬菜和水果相比，肉类中的微量元素更容易被宝宝吸收。

2.摄入油脂有助于身体健康

对宝宝而言，脂肪是生长发育过程中一种重要的营养元素，所以宝宝需要吃一些肉补充脂肪，而且宝宝每天适当吃点肉，有助于他们的正常发育。

3.补铁质预防婴儿贫血

孩子六个月后，妈妈母乳中的铁已经无法满足宝宝生长发育所需了，因此需要在辅食中添加富含铁元素的食物。猪肝、鸡肝、牛肉、猪肉等食物含有大量铁元素，是宝宝补充铁元素很好的来源。

宝宝吃什么肉最合适？

7个月：红肉

此时宝宝就可以吃红肉了，比如牛肉、羊肉、猪肉以及鸡肝、猪肝等动物肝脏。

8个月：禽肉和鱼肉

8个月的宝宝就可以吃鸡肉、鸭肉等禽类肉食了。

9个月：虾肉

可以在辅食中添加虾肉给宝宝吃，但是请注意，这里说的虾肉不包括小龙虾和龙虾。

10个月：深海鱼肉

宝宝10个月后，大家可以在辅食中添加其他深海鱼类。

宝宝怎样吃肉对身体好？

使用正确方法给宝宝吃肉可以让他更健康，赶紧来了解该怎么做：

1.买好肉

给宝宝吃肉，大家一定要购买营养丰富、品质上佳、新鲜、细嫩的肉品。用这样的肉品给宝宝烹饪菜肴，更安全更放心。

2.性状变化

稀泥状→稠糊状→碎末状→促够软烂的小块状。

如果按月龄，大概是这样：

7—8个月：肉泥;

9—12个月：肉丁、小肉块;

1岁以后：肉丸、肉肠、肉丝。

TIP：市售的肉松往往含有较高的氟化物，宝宝长期食用的话不利于牙齿和骨骼的生长发育，不建议让宝宝常吃肉松。

3.别挑廋肉吃，肥瘦相间最好

这里要提醒大家，不要总给宝宝吃廋肉。肥肉中含有宝宝生长发育必需的营养元素，可以适量让宝宝进食。

肥瘦肉不仅营养价值高，而且美味可口，只要不过量，让宝宝适量吃一点肥肉也有助于身体发育。

4. 学会营养搭配

搭配得好，营养翻倍。这里列举一些最佳搭档，供大家参考：

鸡肉+菌类，或+山药;

鸭肉+芋头;

猪肉+白菜，或+大蒜;

牛肉+番茄，或+土豆;

羊肉+胡萝卜，或+冬瓜;

鱼肉+豆腐;

虾肉+油菜，或+鸡蛋。

TIP：从营养保存角度来说，肉肉的烹调方式是这样：炒>蒸煮>煎炸、烤炙。（ps：肉肉富含VB族，只有在炒的方式下才能大量保存）

5.不要觉得喝汤比吃肉好

不少妈妈认为，肉汤营养丰富，骨头汤还能补钙，肯定比吃肉效果好，便经常煲汤给宝宝喝。事实上，这种观点是错误的，喝汤不如吃肉好！

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