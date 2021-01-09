让娃远离二手烟就够了？你可能还不知道三手烟

众所周知，“吸烟有害健康”，现在人们对吸烟的危害十分重视。其实，日常生活中不仅仅要防止二手烟的侵害，还要防止三手烟对宝宝造成的危害。

什么是三手烟？

三手烟是指香烟燃烧后产生的一系列有害物质，在空气的传播下会散发到家庭的各个角落，如沙发、地毯、窗帘、床等。比如尼古丁等十几种残留物会无声无息的附着在烟民的皮肤上、头发上、衣服上、沙发等家具上。

婴幼儿更容易受到三手烟的危害

一般情况下，人们只会注意“二手烟”中形成的致癌物质化成气体。这些气体可以通过“开窗通风”的方式排走，并不会造成太大的危害。但人们却忽略了沾染在室内物体表面的“三手烟”，这种污染则可能持续相当长的一段时间，并且可能通过皮肤被人体吸收。这种有害物质的残留物可能存在几天、几周、甚至几个月。

动物模型显示，三手烟可以导致小鼠肝脏、肺脏的损伤，皮肤愈合困难以及造成小鼠认知神经的发育障碍和行为改变。由此可见，婴幼儿更容易受到三手烟的危害。

一项研究表明，父母在婴幼儿身边吸烟，婴幼儿体内尼古丁含量最强，多于不吸烟家庭婴幼儿的近50倍；父母若在室外吸烟，婴幼儿体内尼古丁含量会比不吸烟家庭婴儿高7倍。

宝宝身体各个器官还没有发育成熟，免疫系统均较为脆弱，如果长时间受三手烟的侵害，可能会导致一系列的呼吸疾病，如急性支气管炎、哮喘等。另外，环境中的烟草残留物，也可对婴幼儿的神经系统、呼吸系统、循环系统等造成不小的危害。

保证孩子健康，请和三手烟说拜拜

1.家长保持个人卫生

吸烟之后，有害物质的残留物首先会滞留在吸烟者的衣服之上。因此，大家吸烟后少跟孩子接触，并及时换洗衣服，保持个人卫生。

2.做好家庭卫生

三手烟事物有害物质会滞留在家具上，所以大家一定要定期进行大扫除，彻底清除墙壁、家具上的有害物质。

3.经常清洗烟灰缸

烟灰缸中滞留着大量的有害物质，是三手烟残余的聚集地，定期清洗烟灰缸，减少三手烟有害物质的滞留。

4.戒烟

吸烟是三手烟的罪恶之源，要想消除三手烟的存在，只有戒烟才能解决问题。

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