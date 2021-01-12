小家伙不听话咋办？这几件事你做对了吗

许多家长发现，孩子小时候只需要花时间来照顾他们的吃喝拉撒睡，总体上像一个乖巧的洋娃娃。但孩子长到两三岁时就变得十分头疼，孩子到这个年龄很容易叛逆不听话，需要和他斗智斗勇。这该怎么办？

为什么孩子总是说“不”呢?

当孩子一天天长大，学会表达自我的时候，会越来越喜欢说“不”，尤其是两三岁时候，就喜欢和父母唱着反调。其实，这时孩子开始有了自己的意识，独立决定自己的事情，这说明孩子正在成长，是一件好事。

孩子这时开始慢慢通过观察发现，自己的力量和心情可以影响到周围人，可以使周围人对他言听计从，他就开始利用这种影响力去影响别人，从而达到自己的目的，同时也是不断测试自己的力量和他人的容忍度。

这个时候，父母应该帮助孩子成长，完善他的人格和培养他的性格，让他健康成长，而不是任意粗暴地教训他。

给予孩子选择权

当宝宝想和父母“对着干”时，我们既不能直截了当地反对他。也不能过于顺从他的心意，但是可以给他一个选择权。宝宝有了选择权，就会觉得自己是被关爱的有选择的，同时也是培养他独立思考的能力。在宝宝做出选择后，大家要告诉宝宝信守承诺的重要性，父母也不可以随意毁约。

这样既给了宝宝一定的选择，不给他过多的限制，又表现出对孩子的尊重和关爱。这样大家和孩子都会开心，何乐而不为呢？

充分尊重孩子的选择

让孩子自主选择后，大家不能随意反悔，要尊守自己的承诺和照顾孩子的感受。在孩子的心里，每一件事都是大事情，因此，作为父母，大家要认真听孩子的想法和尊重他们内心合理的选择，只有这样父母和子女之间才能建立起信任，促进亲子关系更好发展。

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