准妈咪怎么睡最好？推荐这些睡姿

孕期不正确的睡姿不仅会影响准妈妈自己的健康，可能还会影响肚子里宝宝的发育和健康，因此，怀孕五个月之后，大家一定要重视自己的睡姿。下面将为大家分析趴睡、仰睡、右侧睡、左侧睡的优劣，赶紧来瞧瞧吧~

1.仰睡

如果孕妈妈一直保持仰着睡觉，身体里逐渐增大的子宫会压迫腹主动脉，影响胎盘供血，有可能导致胎儿缺血、缺氧，进而出现宫内窘迫、宫内发育迟缓等病症。另外，采取仰卧睡姿会使子宫压迫下腔静脉，影响血液回流心脏，导致准妈妈发生仰卧位低血压，出现头晕、心慌、恶心、憋气等症状，情况严重时还会引起排尿不畅、下肢水肿、痔疮等。

2.趴睡

趴睡是最不可取的睡姿。因为趴睡会压迫到肚子，全身重量集中在肚子上，会影响胎盘的血流量。大家如果喜欢趴睡，在孕期一定要及时改正。

3.右侧睡

右侧睡觉也不是正确的睡姿哦！大部分女性的子宫都是右旋的，腹腔左边相对固定的乙状结肠和直肠，所以子宫就会被挤向右边。孕妈妈采用右侧睡姿，质量和体积都比较大的子宫会进一步右旋，可能会导致子宫血管的牵拉或扭曲加重，影响胎盘的供血，进而导致胎宝宝缺血缺氧。

4.左侧睡

大多数女性的子宫都是右旋，左侧睡可以缓解子宫右旋，减少子宫对血管、输尿管的压迫，从而保证子宫、肾脏、心脏的供血。同时，左侧睡对减少因仰卧引起的低血压 、水肿也有好处。

综上可以看出，左侧睡较之其他睡姿，对于孕妈妈和胎宝宝的健康更有利。

关于孕期睡姿的常见问题解答

但是，孕妈妈可能有以下困惑：

1.不喜欢左侧睡，或者左侧睡觉不舒服怎么办呢？

大家可以通过垫枕头的方式提高自己睡觉的舒适感，比如准备多个枕头垫在腹部下方，以支撑自己的背部，还可以在腿部下方垫枕头让自己更舒适。

2.无法保证一整晚左侧睡怎么办？

大家不必强求自己一晚上一直保持左侧睡，这样做会不舒服。大家要有意识地调整为左侧睡姿，发现自己用以其他不正确的睡姿睡觉时，要及时调整过来即可。

随着孕期的增长，孕妈妈的肚子会越来越大，选择正确的睡姿对自己和宝宝的健康都有利，大家一定要注意调整自己的睡姿哦。

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