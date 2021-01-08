孩子爱画画怎么引导？这份贴心指导了解下

随着宝宝的成长，他们会以自己的方式探索世界，比如涂鸦。一支笔，一张纸，可以成就宝宝一下午的快乐。涂鸦是宝宝想象力、内心世界甚至艺术潜能的体现，而父母正确引导至关重要，赶紧来了解下具体该怎么做。

1.家长要抛弃功利性

有的父母培养孩子绘画是为了宝宝长大成为画家。而在宝宝的视角，涂鸦更多的是能给自己带来快乐的游戏而已。

如果大家具有这种功利心可能会使得宝宝产生逆反心理和厌学心理，对绘画失去兴趣。

所以，让宝宝尽情画就好了，如果将来发现宝宝真的喜欢，可以按照他的意愿再决定是否报兴趣班，不要急于一时。

2.尽量满足宝宝对于创作的需求

大家可以多观察宝宝的绘画兴趣所在，比如让宝宝按照意愿选择绘画材料进行涂鸦，并多多鼓励。

3.多带孩子体验丰富的生活

宝宝涂鸦反映了自己的真实内心世界，一切创作灵感都来源于宝宝对于生活的体验，多带孩子参观祖国的大好河山，有利于孩子想象力的培养。

4.与宝宝共同涂鸦

共同涂鸦可以提高父母在宝宝涂鸦中的参与感和互动，比如，让宝宝自己讲述所画内容，充分地发挥想象力，培养他的创作力。除此之外，还有手工与绘画相结合的方式等等，让宝宝动手，促进左右脑的共同协作。比如，一起进行橡皮泥制作、折纸、泥雕等手工，激发孩子的积极性，与绘画充分结合，提高宝宝对于绘画的兴趣，开拓新思路。

5.不要干涉宝宝自由创作的过程

宝宝涂鸦完全是因为自己喜欢，并且在其中感受到快乐。如果父母家长干涉过多，会破坏宝宝的积极性和乐趣，限制孩子的想象力和创造力，可能反而会产生相反的作用，因此，放开手，不要干涉宝宝的涂鸦过程，给其充分的创作空间，让他充分发挥自己的能动力。就算宝宝画的再天马行空，也要适当赞扬，不要敷衍哦！

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