远离蒙被综合征，pick宝宝安睡小妙招

冬天天气寒冷，许多爸妈担心宝宝睡觉冷，就给他盖得很厚实。但是很多父母不知道，如果宝宝睡觉盖得过于严实，有可能会引发“蒙被综合征”。宝宝患这种病会导致温度过高进而发生脱水，甚至会带来生命危险。今天就给大家分享让宝宝安睡的小妙招：

1.选择适合宝宝的被子

父母给宝宝购买被子时，要从多方面去比较，比如：尺寸、质地等。首先，被子的尺寸要符合宝宝的体格大小，质地尽量选择轻薄但较保暖的羽绒被，以防止被子过重对孩子造成重压，引起“蒙被综合征”。因此，大家一定要给宝宝选择适合的被子，为宝宝提供舒适的睡觉环境。

2.注意宝宝睡觉时脑袋的露出

很多父母担心宝宝睡觉时会冻着或者着凉，于是用被子盖着宝宝的脑袋，这是十分错误的做法。这样做不仅可能造成宝宝因体温升高而身体发热，还可能存在着严重的窒息风险。

所以，宝宝睡觉时，大家千万不要用毛巾盖住宝宝头部，只需把被子盖好即可。

3.给宝宝单独睡觉的机会

有的父母不愿意让宝宝单独睡觉，担心他从床上坠落受伤，或者出现不适症状时自己没有及时出现在宝宝身边。但是宝宝发生“蒙被综合征”的很大原因，就是与父母同睡。

由于被子的尺寸不适合宝宝的体格，过于大，且父母经常翻动被子，卷被子，很可能造成宝宝被裹进被子里，从而导致呼吸不畅，严重地可能窒息而亡。

所以，较为稳妥办法是让宝宝单独睡觉，为宝宝置办合适的被子，这样更加有利于宝宝睡眠的安稳和成长。

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