收藏！儿童专注力提升方案

孩子们心智与生理还不成熟，很难集中注意力，比如上学的时候经常做小动作、写作业拖拉、进入学习状态难，这种情况让父母和学校老师都感到很无奈，常常感到心力交瘁。事实上，提升孩子的专注力对于提高孩子学习效率，养成良好的学习习惯、培养孩子们的学习兴趣具有很重要的作用，提高孩子专注力是孩子成才的重要基础。下面给大家分享一些亲测好用，提升孩子专注力的方法，快来试一试吧~

1.营造良好的学习氛围

很多家长在孩子作业的时候，自己却在看电视，这样做不仅无法为孩子提供良好的学习环境和氛围，反而会干扰孩子的专注力，这对于孩子来说是百害无一利的。因此，家长应该在孩子为孩子提供安静的学习环境和氛围。

2.一次只做一件事

孩子们由于心智的不成熟和注意力的有限，并不能同时做两件事情，所以应该教育孩子一次只做一件事情，并且努力做好当然，家长也不要一次性给孩子安排多件事。

3.孩子专注时不要打扰他

孩子在认真做一件事情的时候，不要打扰他，这既是要锻炼孩子独立完成的能力，同时也是在培养孩子的专注力。当孩子专注于某件事被打扰之后，就很难再集中注意力做好。

4.经常鼓励孩子，减少不必要的唠叨和训斥

给予孩子充分专注的空间，不要在孩子专注于某件事情的时候一直唠叨和训斥孩子，打击孩子的积极性和耐心，并且不要拿孩子与别人家的孩子进行对比，打击孩子的自信心和兴趣以及成就感。在孩子完成一件事情的时候，不管是否成功一定要多鼓励，认证孩子的辛苦和努力。

大家应该在孩子的性格形成时期，重视专注力的培养。请牢记，强大的专注力是孩子获得成功的坚实基础。

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