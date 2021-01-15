让娃坚持学画画，会带来哪些变化？看完你就知道了

画画对于孩子的成长之路却有着很多好处和帮助，所以如果你的孩子对画画感兴趣，请一定要支持他~下面将为大家一一说明，赶紧来了解。

1.提高孩子想象力

如果孩子的绘画迎合了大人的欣赏，孩子们的作品就失去了“想象”。比如，模仿并不意味着孩子的作品是随意的，不能以成人角度看待孩子的作品。孩子绘画作品的每一线条都是孩子们的“无意识记忆”，就像古代人使用的甲骨文。

孩子们以自己的理解画出万物。有心理学家认为，孩子在5岁时的创造和想象力相当于绘画大师，只是与大人的表达方式不同而已。

2.突破新的观察力

孩子的观察力细致入微，不同于大人注意的细节，不要忽视孩子内心世界的敏感和细腻.

3.宣泄情绪

着名教育家迪斯特·韦赫曾说：“画1小时画获得的东西，比看9小时获得的东西还多。”这指出了许多病人在进行心理治疗时被要求画幅画的原因，即绘画可以体现出孩子的情绪和心理疾病的原因。绘画将体现孩子的内心真实世界。孩子的绘画风格暗淡，说明他可能存在不良情绪。反之，孩子绘画风格丰富，颜色鲜艳，说明孩子心理健康。

4.绘画能让孩子更聪明

对于绘画的思考，能够促进左脑的开发。画画时，会不知不觉锻炼孩子对颜色、形状、空间位置的判断认知能力，这些对右脑智力的开发很有益处。且绘画能够激发孩子对于颜色、空间位置、图形的敏感能力，有利于右脑智力的开发。

所以，绘画中接受的新鲜事物，可以促进孩子左右大脑的同时协作。

5.绘画有有助孩子各种能力的发展

涂鸦培养了孩子的对于颜色、内容的创造力，大量儿童绘画作品表明，孩子绘画能够锻炼其观察力、思维能力、记忆力、协调力、表达力。

6.绘画让孩子善于表达

绘画，同音乐、舞蹈一样，都具有表情达意的作用。绘画作品可以体现孩子的情绪和生命力。

绘画不只是一门艺术才能，对于孩子想象力、精神思维、情绪思维的发展具有重大作用~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)