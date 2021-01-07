冬季给BB洗澡，有几件事家长得上心！

宝宝皮肤稚嫩，抵抗力和免疫力尚在发育中，因此给宝宝洗澡是个技术活。下面给新手爸妈说一说宝宝冬季洗澡需要注意的事项，快来了解一下。

洗澡前

1.冬季洗澡的最佳时间

首先不要在宝宝刚吃完奶就给宝宝洗澡，因为可能出现吐奶现象。所以一般应在喂奶前30分钟给宝宝进行洗澡。其次，给宝宝洗澡的最佳时间是一天中较为暖和的时间段，一般是在中午中午12：00-15：00。

2.冬季洗澡的最佳室温

由于冬季天气寒冷，室内温度可能较低，要把室内温度提高，可以通过空调、暖气或者其他加热电器的方式，将室内温度控制在24℃～28℃。

3.宝宝专用沐浴用品

宝宝皮肤稚嫩，不需要过度清洁，建议大家选择pH值为弱酸、泡泡少的沐浴产品，一周一次即可，避免使用碱性产品，因为可能对宝宝的皮肤造成伤害。

4.宝宝衣物

由于冬天天气寒冷，衣物也处于较为冰冷的状态在宝宝洗完澡穿衣之前最好进行烘烤，以保证宝宝穿上暖和松软的衣物。

洗澡时

1.水温的控制

水温既不能太高，也不能太低。水温过高会使皮肤表面的油脂遭到破坏，导致皮肤变得瘙痒、干燥。水温过低会使宝宝着凉，因此37℃~40℃为佳(38℃最佳)。

2.洗澡的时长控制

新生宝宝的洗澡时长不宜超过5分钟，婴儿期宝宝的洗澡时长可以适当延长，但也应控制在8分钟以内，以免宝宝着凉。

3.洗澡的水量

洗澡水过多会造成浪费，洗澡水过少又会使宝宝洗澡洗不干净。建议大家将水量控制在浴盆的二分之一到三分之二即可。

4.洗澡的方法：

首先抱住宝宝以免他滑落，然后按照从上往下的顺序，洗头，颈部、胸部、手、腋下、腹部、后背、腿部、臀部依序清洗。

洗澡后

宝宝洗澡后应立即用专门的浴巾包裹，防止宝宝着凉生病，轻轻擦拭宝宝身上的水分，并及时为宝宝涂抹沐浴露，锁住宝宝肌肤上的水分。

冬季天气寒冷，正确的洗澡方式可以减少宝宝生病的几率，帮助宝宝健康成长。

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