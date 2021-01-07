痱子湿疹分不清？这篇科普值得收藏

湿疹和痱子，很多父母容易把二者弄混。湿疹和痱子的发病原因、发病时间、发病部位、发病症状等等都是不同的，下面就给大家科普一下湿疹和痱子的区别，赶紧来学习一下吧！

什么是湿疹?

湿疹多发于2-3个月大的宝宝，是一种过敏性皮肤病，发于婴儿面部。若发生孩子得湿疹就会出现头部、面部红斑、丘疹并伴随着瘙痒，还可能会有液体渗出、结痂性皮损等。湿疹无季节性，但会频繁发作或发于局部。若是照顾得当一般不会留下瘢痕。这种发作随着年龄的增长而减轻。

什么是痱子?

痱子多发于夏季或湿热的环境中。这是由于在湿热的环境中，皮肤易出汗且汗液分泌过多，排汗毛孔堵塞，从而导致的皮肤炎症。

如何区分湿疹与痱子

1.发病原因不同

痱子的病因是由于排汗毛孔堵塞引起的皮肤炎症，而湿疹的病因大多是过敏性皮肤病。常见的过敏原有牛羊肉、鱼虾、花粉、化妆品等。同时，消化不良、新城代谢失常、胃功能失调也会导致湿疹。

痱子是暂时性的，湿疹是慢性的。

2.发病时间不同

儿童较成人易患痱子，且多发病于夏季。

大人小孩都容易有湿疹，且大多在冬季发病，易复发、加剧。

3.发病部位不同

痱子：常见于脖子、肘窝、胸前后背等部位，宝宝还容易发生在额头。

湿疹：任何部位都有发病的可能性，常见于脸颊部、额头。

4.发病症状不同

痱子：皮肤呈红多密集状，有发白的小尖，针头大小的红色丘疹或丘疱疹，呈脓性。伴瘙痒或热辣的灼痛等表现。

湿疹：常见于对称状，伴有瘙痒，易复发，属于慢性病。

5.始发病和消退时间

痱子：多发生于夏季、湿热环境，天气凉爽后会自行消退。

湿疹：多发于秋冻，不论年龄和性别，发病原因多是因为过敏。除此之外，刚出生吃母乳的宝宝可能会因为母乳中含有过敏原而导致湿疹。

贴心提醒

若宝宝得了湿疹，要观察宝宝是否对某样东西过敏。痱子的话则注意通风，适当护理就好。但是若宝宝身上的湿疹或者痱子特别严重时，一定要及时就医。

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