训练宝贝的感统能力，玩一玩这些游戏就可以！

随着早教机构的宣传，人们越来越注重对孩子的早教问题，其中感统游戏一词进入人们的视野当中。也许你是第一次听说这个词语，但是许多人对这类游戏本身并不陌生，甚至是许多人从小就开始玩的游戏，比如丢沙包，跳皮筋等等，这些其实就是感统游戏，下面就给大家科普一下如何培养孩子的感统能力，赶紧来看看吧。

1.丢沙包

需要几个小伙伴一起互动，并且是高度集中沙包，有助于孩子注意力的集中和加强孩子的前庭平衡感、动作控制和手脚平衡等能力。

2.瞎子摸人

孩子被蒙住眼睛充当盲人时，通过其他的听觉知觉触觉等弥补视觉，开始抓人游戏。在这过程中，可以锻炼孩子的听觉统合能力、感知空间感及身体协调能力。

3.弹玻璃珠

虽然玩这个游戏都是趴在土地上，身体脏兮兮，但是可以培养孩子的视觉能力以及手部控制力。

4.触觉游戏

婴儿期的触感游戏很简单，让孩子感受不同质感的水果，锻炼辨别物体的能力。但是小孩子喜欢抓东西进入嘴里，因此家长在培养孩子抓水果的游戏的过程中需要格外小心，小心孩子抓入食物进入嘴中。

学龄前孩子可以通过触摸不同的物品，让孩子通过质感和各种形状猜出物品的名字，训练孩子的触觉能力。

5.前庭平衡觉游戏

跳一跳：在地上可以画各种圈圈或者跳跃类的游戏，让孩子经常跳一跳，但是需要根据孩子的实际情况来制定跳一跳的距离，不能距离太远让孩子跳不到圈子里或者完不成游戏，这样会挫败孩子的积极性。跳一跳可以增加孩子的身体素质和前庭平衡能力

倒着走：在安全的路上就可以让孩子倒着走，同时还能在路上设置一些可以克服的障碍物，通过这些手段让孩子的前庭平衡能力增加。

在日常的训练过程中，父母可以记录每一次孩子完成的数据，一方面可以为下一次调整计划做准备，另一方便也是留下了美好的回忆。

我们小时候，大多数都是这些游戏陪伴了童年，许多能力无意中得到了培养，但是现在的孩子往往有电子产品的陪伴，喜欢在网上玩各种游戏，没有一点实体的活动游戏。因此大家有必要给孩子开展针对性的感统游戏训练，尤其是触觉、前庭平衡觉这两方面锻炼。

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