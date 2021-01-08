冬季“晒”娃门道多，快来学晒太阳的正确姿势！

最近的天气开始回暖，阳光也越来越好，很多家长都会带娃出门晒太阳。不过，冬季“晒”娃可是有诸多讲究的。如果你也喜欢“晒”娃，赶紧来学学晒太阳的正确姿势：

宝宝晒太阳，好处可不少

首先，让我们让具体看看宝宝晒太阳有哪些好处，这样才更有动力做好这件事不是嘛~

1. 增强宝宝免疫力

沐浴太阳可以增加吞噬细胞的活力，使宝宝的免疫力增强。此外，晒太阳还有助于身体节律调节，促进心理健康发展。

2.预防宝宝近视

据相关研究发现，晒太阳能预防儿童近视。这是因为晒太阳能促进机体分泌多巴胺，而这种物质能抑制眼睛生长，从而降低近视几率。

3.屁股晒太阳加速黄疸退去

对于黄疸并不严重的宝宝来说，多晒晒太阳可以起到退黄的效果。

4. 促进宝宝新陈代谢和生长发育

这主要是阳光中的红外线和紫外线在发挥作用，前者可扩张皮肤血管，后者有杀菌之效。此外，宝宝适当沐浴阳光，还能增强机体抵御能力，对佝偻病和贫血也有一定的预防作用。

5. 促进身体合成充足的维生素D

维生素D能够帮助人体吸收钙和磷，使骨骼更结实。而维生素D的获取主要依靠晒太阳。因此经常晒太阳，可以预防宝宝患上软骨病、佝偻病。

冬季“晒”娃的注意事项

冬天带宝宝晒太阳，大家要注意这些：

1.宝宝晒多长时间比较好？

不少父母认为，晒太阳有利于身体健康，常常抱着宝宝晒很长时间。其实，这种做法是错误的。通常来说，宝宝晒太阳应控制在一个钟头左右。宝宝皮肤娇嫩，不能很好地抵御阳光中紫外线的刺激，尤其是刚开始的时候，晒太阳晒几分钟就好，然后随着月龄的增长慢慢延长晒太阳时间。

TIPS：宝宝满月后就可以外出晒太阳了，但时间不要过久。如果晒太阳时发现宝宝心跳加快、出汗较多、皮肤变红，应马上停止。

2.什么时间晒太阳最合适？

冬天宝宝晒太阳的最佳时间是上午9点-10点和下午16点-17点。

上午9点-10点，阳光中的紫外线较弱，能够加快宝宝的新陈代谢；下午16点-17点，阳光中的紫外线含有很多X光束，有助于肠道对钙、磷的吸收，提高体质，促进骨骼正常钙化。

3.带宝宝去什么地方晒太阳？

带宝宝晒太阳，最好选择空气清新、绿化良好的公园。马路上有很多粉尘和汽车尾气，不建议大家带宝宝去靠近路边的广场上晒太阳。

有的妈妈担心天气寒冷带宝宝外出会受凉，就选择在家里晒太阳。这样做本身没有问题，但一定要把窗帘拉开并打开窗户。阳光穿透玻璃，其中50-70%的紫外线已经被拦在外面了，根本起不了什么作用。

宝宝晒太阳的正确姿势

1.晒前：别洗澡

人体的皮肤上含有很多7-脱氢胆固醇，被紫外线照射后会转化成维生素D3，从而帮助身体对钙质的吸收。如果宝宝刚洗完澡，皮肤上的7-脱氢胆固醇也就被洗掉了，晒太阳就不能达到补钙的效果了。

2.晒中：适时增减衣服

不少妈妈担心宝宝出门受凉，就给他穿很多衣服裹得十分严实。这样做的确不用担心宝宝吹风受凉了，但阳光也晒不到了。冬天阳光中的紫外线相对较弱，衣服穿得太厚紫外线无法穿透，那晒太阳就是无用功。

建议大家给宝宝穿一件宽松柔软的棉衣，穿得太多反而让宝宝不舒服。晒太阳过程中，大家应及时给宝宝增减衣服，如果宝宝身体发热，可以解开扣子或者将衣服的拉链拉开，以宝宝感觉舒适为好。

宝宝晒太阳时，皮肤上的毛孔处于张开状态，如果马上回到阴冷的室内容易受凉感冒，所以大家晒完太阳要及时给他增添衣服。

TIPS：晒太阳时，不要让阳光直射宝宝的脸部和眼睛，最好给他戴一顶有帽檐的帽子。阳光长时间直射宝宝脸部，不但会导致脸部皮肤干燥，还会给宝宝的视力和眼部健康带来伤害。

3.晒后：及时喂水

宝宝晒太阳时出汗或运动，会出现一定程度的水分流失，因此晒完太阳后，大家要及时给他喂水补充水分。另外，回家后大家还要及时给宝宝洗脸并涂抹润肤霜，防止因皮肤干燥引发新的问题。

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