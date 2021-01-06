这几种病，在幼儿园很常见，父母要警惕！

孩子上幼儿园后，很多家长发现，只要班里有一个孩子生病，就会连累一片。出现这种情况，除了和幼儿园防护措施不到位有关外，还和孩子抵抗力较差有关。

今天我们就来盘点那些在幼儿园的高发病，家长可要警惕哦~

孩子上幼儿园容易招惹这些病

1.风疹

风疹是一种急性病毒性呼吸道传染病，多见于1-5岁孩子，通常症状较轻。风疹的主要传播方式是空气飞沫传播。幼儿园里孩子众多，环境密闭，很容易出现爆发流行，大家一定要注意。

需要注意的是，这类患儿排毒时间较久，有可能过了5-6个月还能在尿液、粪便、唾液中检测到病毒，但痊愈后会形成较长久的免疫力。

另外提醒大家，在护理孩子时要格外小心，很可能会被间接传染。

2.麻疹

麻疹是一种由麻疹病毒引起的呼吸道传染病，传染性很强，其中学龄前儿童是高发人群。孩子若是感染了麻疹病毒，发烧3-4天后皮肤上会出现暗红色斑丘疹，大小不一，且有皮粘膜斑和皮疹。

3.水痘

水痘是一种婴幼儿和儿童常患的轻症急性传染病，它的病原体是水痘带状疱疹组病毒，具有很强的传染性。主要传染源是处于急性期的患儿，病原体除了可以通过飞沫、唾液感染健康孩子外，也可以通过被污染玩具、衣物、餐具进行传播。

4.感冒

有的宝宝上幼儿园后，不敢跟老师反映自己的需求和想法，有了尿意不说，裤子尿湿后没有及时更换，或者玩耍时出了很多汗没有更换内衣，就有可能会受凉感冒。

5.消化道疾病

健康孩子吃了不洁食物、喝了被污染的水就有可能引发消化道疾病。另外，孩子用手触摸被污染的物品后，又直接抓起东西吃或者吮吸手指，也会引发消化道疾病。

6.呼吸道疾病

患病孩子在呼吸、说话、咳嗽、打喷嚏时会把病原体扩散到空气中，健康孩子通过口鼻将病原体吸入体内，进而感染呼吸道传染病，手足口病、猩红热、流感就是它的典型代表。其中，手足口病尤其要注意。

5岁以下孩子是手足口病的高发人群，孩子患病后，会出现低热、厌食、口痛等症状，并且在手部、足部和口部出现小溃疡或小疱疹。大多数患儿经过一个星期就会康复，但少数孩子会引起肺水肿、心肌炎、无菌性脑膜炎等并发症。有的患儿病情发展迅速，甚至有生命危险，家长不可小觑！

避免孩子生病，爸妈要这样做

想要宝宝身体健康，远离疾病，家长一定要做好以下几点：

1.加强锻炼，提高宝宝体质

幼儿园每天都会安排孩子去户外活动，参加多种多样的体育锻炼。这样不但能让孩子呼吸新鲜空气，接受阳光照射，还有助于自身抵抗力的提高。建议平时周末和晚饭后，家长也要带孩子经常外出散步，进行一些亲子游戏活动，逐渐加大活动量。

此外，夜间是生长激素分泌的高峰期，对孩子健康成长意义重大，所以一定要保证孩子拥有充足的睡眠时间，并让其养成早睡早起的好习惯。

2.家园配合，让宝宝养成好习惯

大家要配合幼儿园老师，帮助孩子养成良好的个人卫生习惯，比如不乱摸眼睛和鼻子、勤洗手、正确擤鼻涕、出门戴口罩等等。等天气日渐温暖时，建议家长早晚用冷水给宝宝洗脸，从而提高鼻腔粘膜的抗寒能力。

另外，室内要定时开窗通风，保持房间里空气清新，必要时可进行全屋消毒。孩子的被子也要勤洗勤晒，避免螨虫滋生。

3.及时增减衣服，防止宝宝受凉

冬天寒潮频繁来袭，大家要及时给孩子增添衣物，防止受凉生病。

不过，如果孩子长时间在户外玩耍，穿衣较厚的话容易出汗，体质较差的孩子就很容易受凉生病。因此，到户外玩耍前，大家要适当给孩子脱衣，并将衣裤塞好，防止腹部着凉。玩耍后，应及时给宝宝穿衣。另外，需要提醒大家注意的是，玩耍前要让他喝水，这样不但可以避免出汗引发的体内水分流失，还能防止因口渴引发的咽喉炎。

4.饮食科学合理，注意给娃补充营养

孩子正处于生长发育的关键期，大家要给他提供多样化的饮食，保证营养均衡全面。孩子生长发育需要摄取充足的蛋白质和维生素，大家要给他多吃富含这两种营养元素的食物。与此同时，大家要和幼儿园老师做好配合，鼓励孩子多吃粗粮和新鲜的瓜果蔬菜，提高自身免疫力。冬季天气干燥，大家要鼓励孩子多喝水，这样有助于体内毒素排出，促进新陈代谢，降低患病风险。

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