冬天来一碗南北杏海带筒骨汤，清淡滋润全身都舒服！

天气越来越冷了，暖心暖胃的汤水要提上日程啦，今天就为大家推荐一款老少皆宜的驱寒暖胃汤，清淡滋润，一碗下肚，五脏六腑都舒服～

南北杏都是煲汤的好东西，时常有朋友分不清，其实很好辨认，一般北杏仁都是不脱皮的，而且微微发苦，而南杏仁都是雪白微甜的。南北杏有止咳平喘，润肠通便的功效，但是北杏仁有小毒，不能多吃，每次吃不要超过10颗。

需要注意的是，我是采用了隔水炖的方法，因为隔水炖的汤水相对清澈，所以筒骨我没有提前焯烫。如果是给宝宝或者来人喝，或者采用直接炖的方式，最好将筒骨洗净之后飞水，这样可以去掉一些油脂，免得胃肠接受不了太油腻的东西。

材料：

主料：筒骨1块。

配料：瘦肉50g，胡萝卜1/2根，海带丝适量，南杏仁少许，北杏仁少许，姜1小块。

调料：盐少许。

准备：

海带丝切段，胡萝卜去皮切块，瘦肉切小块，姜切片。

做法：

1. 将各种材料洗净，放入汤煲；

2. 加入800ml左右的清水；

3. 盖上汤煲盖子，放入大汤锅，隔水炖2小时；

4. 喝之前按照个人口味调入适量盐即可。

心得分享：

1. 如果不喜欢太油腻，可以将筒骨先焯烫一下；

2. 隔水炖汤水会比较清澈，没有条件也可以直接炖；

3. 这些材料的量是2-3人份，可根据自家情况调整；

4. 做这款汤要选择鲜海带，干海带会含有盐分。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)