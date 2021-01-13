孩子患川崎病，将来更容易发生心血管问题

新的研究表明，川崎病患儿因病情住院超过10年后，发生心血管事件的风险仍在增加，这凸显了对这些年轻患者进行长期心脏病监测和降低风险策略的必要性。这项研究的细节在美国风湿病学会年会上发表。

川崎病（KD）会导致血管发炎和肿胀

川崎病（KD）是一种儿童疾病，它导致血管发炎和肿胀。KD最常见于5岁以下的儿童；然而，年龄较大的儿童也会受到影响。其确切原因尚不清楚。如果不及时进行医学评估和治疗，心脏血管可能会受到严重损害。KD与冠状动脉瘤有关。

加拿大安大略省的研究人员注意到，在过去的20年里，KD的发病率显着增加。然而，儿童KD诊断后长期心血管事件的风险仍然未知。他们发起了这项研究，以确定KD幸存者长期心血管事件和死亡的风险和时间。

医学博士Cal Robinson表示：“进行这项研究的动机来自于我作为一名儿科住院医师与患者家属的一次谈话。他们的孩子被诊断出患有KD，几乎要出院了。他们问我他们的孩子将来是否会有心脏病的风险。在不知道答案的情况下，我更深入地研究了KD后心血管结局的相关文献，发现知识差距很大，尤其是在急性病期间没有发生冠状动脉瘤的儿童。这项研究是非常重要的，让我们能更好地了解儿童期后的心血管风险。早期诊断为干预提供了机会，这可能会降低日后患心脏病的风险。”

儿童患川崎病，10年后患心脏病的风险更高

研究人员使用卫生管理数据库确定了1995-2018年间安大略省因KD住院治疗存活的18岁以下儿童。他们只包括第一次符合条件的住院治疗，不包括先前被诊断为KD的儿童，以及安大略省的非居民。他们按年龄、性别和年龄将每个KD病例与100例未暴露的对照病例进行配对。然后，他们跟踪这些患者直到死亡或2019年3月，或24岁。他们确定了心血管事件、主要不良心脏事件（如心脏病发作或中风）和死亡的发生率，并将患有KD的儿童与未接触该疾病的儿童进行了比较。他们特别观察了出院后的四个时间段：0-1年、1-5年、5-10年和10年以上。

他们发现，在4597名KD幸存者中，有746人（16.2%）经历过心血管事件，而没有这种疾病的儿童只有5.2%。他们还发现，79例（1.7%）的儿童经历过严重的心脏不良事件，而没有这种疾病的儿童只有0.7%，在11年的中位随访期内有9人死亡。KD幸存者最常见的心血管事件是缺血性心脏病、心律失常、高血压和外周血管疾病。KD幸存者与没有疾病的患者相比，心脏问题的风险更高，他们经历心血管事件的时间也更快。他们出院后的第一年风险最高。他们也面临更高的心脏手术风险，如冠状动脉旁路移植术。然而，他们在随访期间的死亡风险低于未暴露的患者。

Robinson博士说：“我们的研究结果提供了一个信号，KD幸存者在最初诊断后10年以上患心脏病的风险更高。 这表明KD幸存者应该定期接受心血管疾病和相关危险因素的筛查。应对所有KD幸存者实施降低心血管风险的策略，包括健康积极的生活方式咨询和在发现心血管危险因素时进行早期干预。”

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