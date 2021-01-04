为人父母必修课：从宝贝睡相看健康

你知道吗？从宝宝的睡相也可以了解到健康情况。今天这堂必修课，你准备好了吗？我们开讲啦~

1.睡觉时四肢抖动

宝宝睡觉时四肢抖动，通常是白天太过劳累造成，无需担心。宝宝睡觉时听到很大的噪音而出现抖动是正常现象；如果宝宝听到声响后没有一点反应，且平常爱睡觉，大家就要警惕起来，有可能是听力障碍引起的，应及时带他去医院检查。

2.半夜惊醒哭闹

有的宝宝晚上睡觉会突然惊醒，且伴有手脚挥舞、大声哭闹等症状，这在医学上被称为“夜间惊恐症”。

宝宝身体健康，但出现半夜惊醒哭闹现象，有可能是白天过于劳累、受到惊吓等不良刺激引起的。日常生活中，大家要让宝宝保持心情愉快，不要让孩子受到惊吓。

3.睡觉时翻来覆去

宝宝晚上睡觉时翻来覆去，有时还会发出哭声，有可能是消化不良引起的，也有可能发烧或身体过热引起的。

晚上睡觉前，大家不要给宝宝吃太多食物，也不要让他穿很厚的衣服或太厚的被子睡觉。

4.睡觉时出汗

宝宝睡觉出汗是正常的生理现象。但如果睡觉时浑身是汗，并且伴有其他不适症状，大家要认真观察，注意护理，必要时及时带他去就医。

5.手指和脚趾抽动

大家先检查一下宝宝皮肤，有没有被蚊虫叮咬的肿块。如果有，应及时涂抹驱蚊防虫药膏，避免发生皮肤感染。如果宝宝皮肤上没有蚊虫叮咬的痕迹，要查看一下宝宝手指或脚趾有没有被头发、丝线缠住。

6.半夜醒来哭闹

宝宝睡觉哭醒，要么是尿不湿潮了要么是肚子饿了。如果不是以上两种情况，大家就要警惕起来，宝宝有可能是肠胃循环紊乱。大家要注意观察宝宝有没有呕吐、腹泻、进食异常等表现，如果有，要赶紧带他去医院就医。

7.睡觉时咀嚼

有可能是白天进食过多引起的消化不良，也有可能是患了蛔虫病。建议大家带宝宝去医院查一查，如果真的是蛔虫病，应在医生的指导下给宝宝服用驱虫药。如果不是蛔虫病，一定要安排好宝宝的日常饮食。

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